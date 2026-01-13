Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3073077
Zee UP-UttarakhandMathura

अरे ये क्या! सांप ने काटा तो डरने के बजाय उसे जैकेट में लेकर पहुंचा अस्पताल, नजारा देख भौचक्के रह गए लोग

Mathura News: यूपी के मथुरा जिले में सोमवार को एक सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने जिला अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मचा दी. एक शख्स जैकेट में सांप रखकर अस्पताल पहुंच गया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Mathura News (कन्हैया शर्मा): यूपी के मथुरा जिले में सोमवार को एक सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने जिला अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मचा दी. यहां एक ई-रिक्शा चालक को जब सांप ने काट लिया, तो वह न सिर्फ खुद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा बल्कि उसी सांप को भी अपनी जैकेट में छिपाकर साथ ले आया. जैसे ही चालक ने इमरजेंसी में जैकेट से सांप निकाला, अस्पताल में मौजूद मरीजों, तीमारदारों और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, दीपक राजपूत पेशे से ई-रिक्शा चालक हैं. वह ई-रिक्शा की बैटरी लेने के लिए वृंदावन गए थे. लौटते समय अचानक कहीं से एक सांप उनके ई-रिक्शा पर चढ़ आया और उनके हाथ की उंगली में काट लिया. सांप के काटते ही दीपक ने साहस दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और बिना घबराए अपनी जैकेट के अंदर रख लिया. इसके बाद वह सीधे इलाज के लिए मथुरा जिला अस्पताल पहुंच गए.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

जैकेट से निकाला सांप, देखकर दंग रह गए लोग
अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते ही दीपक ने डॉक्टरों को बताया कि उसे सांप ने काटा है और यह वही सांप है जिसने उसे डसा है. इतना कहकर उसने अपनी जैकेट के अंदर से सांप निकाल लिया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

क्या बोले डॉक्टर?
ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि सबसे पहले दीपक को सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर छोड़ने के लिए कहा गया, उसके बाद इलाज शुरू किया गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. बाद में सांप को एक डिब्बे में बंद किया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया. फिलहाल ई-रिक्शा चालक दीपक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे अस्पताल में दिनभर होती रही.

यह भी पढ़ें - हैलो गूगल! हमारे आस-पास मंदिर कहां है? हाईटेक चोरी की साजिश ने आस्था को बनाया निशाना, ‘बंटी-बबली’ भी फेल!

 

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
अरे ये क्या! सांप ने काटा तो डरने के बजाय जैकेट में लेकर पहुंचा अस्पताल, मचा हड़कंप
dehradun news
2025 में मानसूनी आपदा ने उत्तराखंड पर की बड़ी चोट, सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट
Muzaffarnagar news
मेरे माथे में गोली मार दो... पुलिस पर भड़के आसपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जानें मामला
Lucknow news
लो जी आ गई खुशखबरी ! यूपी में अब आधी कीमत में मिलेगा बिजली कनेक्शन
Gorakhpur Mahotsav
गोरखपुर महोत्सव: पवन सिंह के शो में बवाल, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज
makar sankranti 2026
14 या 15 जनवरी, यूपी में मकर संक्रांति पर कब बंद रहेंगे बैंक, यहां जानिए
Mau latest news
सुप्रीम कोर्ट से MLA अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इस गंभीर मामले में सशर्त मिली जमानत
Budaun News
अंगीठी बनी काल ! बदायूं की मैंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षा गार्डों की दम घुटने से मौत
Voter id Mobile Number Link Process
घर बैठे चुटकियों में वोटर आईडी से जुड़ जाएगा मोबाइल नंबर, ये रहा पूरा प्रोसेस
Magh Mela 2026
ट्रेन टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक,24 घंटे हेल्प, एक क्लिक में मिलेंगी ये सुविधाएं!