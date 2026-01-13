अरे ये क्या! सांप ने काटा तो डरने के बजाय उसे जैकेट में लेकर पहुंचा अस्पताल, नजारा देख भौचक्के रह गए लोग

Mathura News (कन्हैया शर्मा): यूपी के मथुरा जिले में सोमवार को एक सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने जिला अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मचा दी. यहां एक ई-रिक्शा चालक को जब सांप ने काट लिया, तो वह न सिर्फ खुद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा बल्कि उसी सांप को भी अपनी जैकेट में छिपाकर साथ ले आया. जैसे ही चालक ने इमरजेंसी में जैकेट से सांप निकाला, अस्पताल में मौजूद मरीजों, तीमारदारों और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, दीपक राजपूत पेशे से ई-रिक्शा चालक हैं. वह ई-रिक्शा की बैटरी लेने के लिए वृंदावन गए थे. लौटते समय अचानक कहीं से एक सांप उनके ई-रिक्शा पर चढ़ आया और उनके हाथ की उंगली में काट लिया. सांप के काटते ही दीपक ने साहस दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और बिना घबराए अपनी जैकेट के अंदर रख लिया. इसके बाद वह सीधे इलाज के लिए मथुरा जिला अस्पताल पहुंच गए.

जैकेट से निकाला सांप, देखकर दंग रह गए लोग

अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते ही दीपक ने डॉक्टरों को बताया कि उसे सांप ने काटा है और यह वही सांप है जिसने उसे डसा है. इतना कहकर उसने अपनी जैकेट के अंदर से सांप निकाल लिया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

क्या बोले डॉक्टर?

ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि सबसे पहले दीपक को सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर छोड़ने के लिए कहा गया, उसके बाद इलाज शुरू किया गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. बाद में सांप को एक डिब्बे में बंद किया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया. फिलहाल ई-रिक्शा चालक दीपक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे अस्पताल में दिनभर होती रही.

