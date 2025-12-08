मथुरा में 24 घंटे में तीन सड़क हादसे, 9 लोगों की मौत… चीखों से दहला जिला!

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पिछले 24 घंटों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुए तीन भीषण सड़क हादसों में कुल नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. इन घटनाओं ने जिले में यातायात सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नेशनल हाईवे पर ट्रक का कहर

सबसे पहली घटना थाना फरह क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर घटी. यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में रुखसार, गुड्डी, और एक छोटी बच्ची माही की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक चला रहे एक युवक का इलाज फिलहाल जारी है.

गोवर्धन क्षेत्र में देर रात हादसा

दूसरी हृदय विदारक घटना कल देर रात गोवर्धन थाना क्षेत्र में हुई. यहाँ एक सड़क दुर्घटना के बाद तीन बाइक सवार युवकों के शव पास के एक नाले से बरामद किए गए. पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई और युवक नाले में कैसे गिरे.

बरेली हाईवे पर कार-ट्रैक्टर टक्कर

तीसरा बड़ा हादसा आज सुबह राया थाना क्षेत्र के बरेली हाईवे पर हुआ. एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी. इस टक्कर में भी कई लोगों की जान चली गई, और एक घायल व्यक्ति का उपचार अस्पताल में चल रहा है.

पिछले 24 घंटों में तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों फरह, गोवर्धन और राया में हुए इन तीन बड़े हादसों ने मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की आवश्यकता को रेखांकित किया है. पुलिस ने सभी मामलों में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

