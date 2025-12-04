Advertisement
मथुरा में हाई अलर्ट ! तीन दिनों तक कड़ी सुरक्षा के घेरे में शहर, पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च

Mathura News: कृष्ण जन्मभूमि मथुरा अगले तीन दिन के लिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन 5, 6 और 7 दिसंबर को हाई अलर्ट पर रहेगा. इससे पहले गुरुवार को मथुरा में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 04, 2025, 08:30 PM IST
कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा : में 5 से 7 दिसंबर के बीच पड़ने वाली संवेदनशील तिथियों को देखते हुए मथुरा में कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं. पूरा शहर मानो पुलिस छावनी में बदल चुका है. सुरक्षा व्यवस्था की कमान आगरा से विशेष तौर पर पहुंचे डीआईजी शैलेश पांडेय ने संभाल ली है, जिन्होंने पहुंचते ही सुरक्षा तैयारियों की जमीनी समीक्षा की. 

डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली
डीआईजी पांडेय ने एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार, एडिशनल एसपी, सीओ और एलआईयू (इंटेलिजेंस यूनिट) के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें तीन दिनों की सुरक्षा रणनीति और तैनाती का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया. निर्देश दिए गए कि किसी भी उकसावे, अफवाह, भीड़ या विवादास्पद गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

मथुरा में पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च
बैठक के बाद डीआईजी की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया. शहर के संवेदनशील क्षेत्रों — श्रीकृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह परिसर तक — प्रमुख मार्ग, बाजार, चौराहों और धार्मिक स्थलों पर मार्च किया गया. इस दौरान पीएसी, आरएएफ और सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने सुरक्षा व्यवस्था का स्पष्ट संदेश दिया कि माहौल में किसी भी प्रकार की शरारत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी. फ्लैग मार्च न केवल सुरक्षा मापदंडों की समीक्षा था, बल्कि जनता में भरोसा और असामाजिक तत्वों में कड़ी चेतावनी का संकेत भी था.

5 से 7 दिसंबर तक क्यों हो अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी
5 दिसंबर — जुम्मे की नमाज 
6 दिसंबर — बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी 
7 दिसंबर — विश्व हिंदू परिषद (VHP) की शौर्य दिवस यात्रा

इन लगातार पड़ने वाली तिथियों के मद्देनज़र शहर को व्यापक रूप से सुरक्षा घेरे में रखा गया है. जन्मभूमि क्षेत्र से लेकर भीड़भाड़ वाले बाज़ारों तक कड़ी निगरानी जारी है. हर गतिविधि की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे, पुलिस पिकेट और कंट्रोल रूम से कनेक्टिविटी को और मजबूत किया गया है. 

सोशल मीडिया पर पहरा
सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस की साइबर और मीडिया सेल भड़काऊ पोस्ट, अफवाह और भ्रामक सामग्री पर लगातार नजर रख रही है. एसएसपी श्लोक कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी — “कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई भी प्रयास सख्ती से कुचला जाएगा. हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है.”

कुल मिलाकर, मथुरा अगले तीन दिनों में सुरक्षा के कवच में है, और प्रशासन का लक्ष्य है कि शहर की शांति, सौहार्द और व्यवस्था किसी भी हाल में बाधित न होने पाए.

