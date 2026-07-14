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मथुरा ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान... नंबर प्लेट छिपाई या छेड़छाड़ की तो गाड़ी होगी सीज; हाईटेक कैमरों से रखी जा रही पैनी नजर

Mathura News: मथुरा ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी कर चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले या नंबर प्लेट छिपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. हाईटेक कैमरों से नजर रख ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jul 14, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:33 PM IST
मथुरा ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान... नंबर प्लेट छिपाई या छेड़छाड़ की तो गाड़ी होगी सीज; हाईटेक कैमरों से रखी जा रही पैनी नजर

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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