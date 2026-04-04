वृंदावन में आस्था का सैलाब, ‘पांचवें विश्व आध्यात्मिक उत्सव’ में गूंजा राधे-राधे, अमेरिका-दुबई समेत कई देशों से उमड़े श्रद्धालु

Mathura News: आध्यात्मिक नगरी वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु MAAsterG और गॉड होम जर्नी फाउंडेशन (GHJF) के तत्वावधान में आयोजित 'पांचवें विश्व आध्यात्मिक उत्सव' ने वैश्विक एकता की नई मिसाल पेश की है. 26 से 30 मार्च तक चलने वाले इस 108 घंटे के अखंड उत्सव में भारत सहित अमेरिका, दुबई, कुवैत और फिलीपींस जैसे देशों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े.
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मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: आध्यात्मिक नगरी वृंदावन एक बार फिर भक्ति और वैश्विक एकता के रंग में रंगी नजर आई, जहां आध्यात्मिक गुरु MAAsterG और गॉड होम जर्नी फाउंडेशन (GHJF) के तत्वावधान में आयोजित ‘पांचवें विश्व आध्यात्मिक उत्सव’ ने आस्था का विराट रूप दिखाया। 26 से 30 मार्च तक चले इस 108 घंटे के अखंड आयोजन में भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, दुबई, कुवैत और फिलीपींस से हजारों श्रद्धालु उमड़े, जिससे पूरा माहौल ‘राधे-राधे’ के जयघोष से गूंज उठा।
डिजिटल क्रांति और आध्यात्मिक संगम
इस वर्ष का उत्सव तकनीक और अध्यात्म का अनूठा संगम रहा. पहली बार उत्सव के पूरे 108 घंटों का सोशल मीडिया पर वैश्विक स्तर पर लाइव प्रसारण किया गया. उत्सव के दौरान MAAsterG ने 'राधा' नाम की व्याख्या करते हुए बताया कि इसका उल्टा 'धारा' होता है, जो जीवन के प्रवाह के साथ बहने का संदेश देता है. कार्यक्रम में श्रीकृष्ण चंद्र शास्त्री (ठाकुर जी), देवकीनंदन ठाकुर जी और अनिरुद्धाचार्य जी जैसे प्रख्यात कथावाचकों की उपस्थिति ने माहौल को भक्तिमय कर दिया.
सर्वधर्म सद्भाव की अनूठी पहल
28 मार्च को आयोजित विशेष संवाद सत्र अध्यात्म-प्रेम और शांति की नींव में विभिन्न धर्मों के प्रमुख विचारकों ने हिस्सा लिया. इसमें दिल्ली पारसी अंजुमन के ट्रस्टी मरज़बान नरिमन ज़ाईवाला, बौद्ध भिक्षु आचार्य येशी फुंत्सोक, यहूदी समुदाय के प्रमुख इजेकिल आइजैक मालेकर, जैन संत आचार्य विवेक मुनि जी महाराज और मथुरा-वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा प्रमुख रूप से शामिल हुए. इस अवसर पर MAAsterG की तीन नई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया.
मिशन 800 करोड़: वैश्विक खुशी का संकल्प
MAAsterG ने अपने 'मिशन 800 करोड़' के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उनका उद्देश्य दुनिया के हर व्यक्ति तक जीवन का यह ज्ञान निःशुल्क पहुंचाना है. उन्होंने 'खुशी की गारंटी' के नारे के साथ मानवता के अंतर्संबंधों पर जोर दिया. उत्सव के आकर्षण का केंद्र लेजर शो और नुक्कड़ नाटक रहे, जिन्होंने आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृष्ण लीलाओं का जीवंत प्रदर्शन किया.
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