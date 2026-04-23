ब्रज की बदलेगी तस्वीर! अयोध्या-काशी की तर्ज पर मथुरा-वृंदावन में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, 274 करोड़ की सौगात

Mathura News: अयोध्या-काशी की तरह ही मथुरा-वृंदावन (ब्रज क्षेत्र) को भी भव्य रूप से संवारा जा रहा है. ब्रज क्षेत्र के विकास कार्य के लिए 274 करोड़ की योजनाओं पर सहमति बन गई है. इससे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा. साथ ही बाउंड्री वॉल का निर्माण भी करवाया जाएगा.

274 करोड़ की योजनाओं पर सहमति बनी

गुरुवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विस्तृत मंथन किया गया. इस दौरान 274 करोड़ की योजनाओं पर सहमति व्यक्त की गई. परिषद सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने की. परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे.

84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर सुधार होगा

परिषद की सीईओ लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि वर्ष 2026–27 के अंतर्गत 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के जाव, करहला और शेरगढ़ स्थित पड़ाव स्थलों पर बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वार का निर्माण प्रस्तावित है. गोवर्धन के समीप यमुनावता गांव में लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से तथा राधाकुंड स्थित छटीकरा मोड़ पर 65 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटक सुविधा केंद्र (टीएफसी) के निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.

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हंसरानी घाट का पुनरुद्धार होगा

इसी प्रकार लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से कंस किले के पृष्ठ भाग का पुनरुद्धार, मसानी स्थित गुरु नानक देव की बगीची के सामने नए पार्किंग स्थल का विकास और यमुना पार हंसरानी घाट का पुनरुद्धार प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त 42 करोड़ रुपये की लागत से ब्रज के 36 पौराणिक वनों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन का कार्य भी प्रस्तावित है. जवाहर बाग क्षेत्र में पुलिस लाइन के पीछे वेटलैंड विकसित करने की योजना है.

नंदगांव में रोपवे का निर्माण होगा

इस संबंध में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सुझाव दिया कि यदि उद्यान विभाग यह कार्य नहीं करता, तो परिषद स्वयं इसे संपादित करे. बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में नंदगांव में रोपवे निर्माण, गोकुल में लगभग 7 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग का सुधार तथा नंद भवन के पीछे प्राचीन घाट के पुनरुद्धार की योजना है. राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन सौंख टीला की बाउंड्री कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा गोविंद नगर क्षेत्र में रेल लाइन के किनारे स्थित उत्खनन स्थल पर बाउंड्री वॉल, लैंडस्केपिंग, पार्किंग एवं लघु संग्रहालय निर्माण की योजना भी तैयार की गई है.

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं

ग्राम जाव (छाता तहसील) – 84 कोसी परिक्रमा के 0.526 हेक्टेयर पड़ाव स्थल का विकास – ₹200 लाख

ग्राम करहला (छाता तहसील) – 2.50 हेक्टेयर पड़ाव स्थल का विकास – ₹500 लाख

ग्राम जमुनावता – 2.5248 हेक्टेयर भूमि पर पर्यटक सुविधा केंद्र – ₹4500 लाख

ग्राम राधाकुंड (गोवर्धन तहसील) – 5.083 हेक्टेयर भूमि पर पर्यटक सुविधा केंद्र – ₹6500 लाख

यमुना नदी – संचेरी/कंजोली घाट निर्माण (पीपा पुल) – ₹4000 लाख

मथुरा नगर – कंस किला के पीछे का पुनरुद्धार – ₹1500 लाख

गुरु नानकदेव बगीची (मसानी रोड) – पार्किंग, आवास एवं जन-सुविधाएं – ₹400 लाख

रानी घाट (यमुना किनारा) – पुनरुद्धार – ₹800 लाख

कंस किला क्षेत्र – कुशक जूनियर हाई स्कूल भवन का संरक्षण व पुनः उपयोग – ₹800 लाख

36 पौराणिक वनों का इको-रेस्टोरेशन – ₹4200 लाख

ग्राम शेरगढ़ (छाता तहसील) – 2.023 हेक्टेयर परिक्रमा मार्ग पड़ाव विकास – ₹500 लाख

जवाहर बाग (सदर तहसील) – सौंदर्यीकरण – ₹700 लाख

गोकुल (महावन तहसील) – 7 किमी परिक्रमा मार्ग विकास – ₹1500 लाख

सौंख टीला (गोवर्धन तहसील) – पर्यटन स्थल के रूप में विकास – ₹1500 लाख

गोविंद नगर टीला – बाउंड्री, लैंडस्केपिंग, म्यूजियम व पर्यटन केंद्र – ₹1500 लाख