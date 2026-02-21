Advertisement
रमण रेती में उड़ा गुलाल, महके फूल...संतों- भक्तों ने ठाकुरजी संग खेली भव्य होली, मथुरा के रंगोत्सव का आगाज

Mathura Vrindavan Holi 2026: मथुरा-वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली का 40 दिन तक चलने वाला आयोजन शनिवार को गोकुल से शुरू हुआ. इस मौके पर रमण रेती में गुलाल उड़ा, फूल की महक के बीच संतों और भक्त दोनों ठाकुरजी संग होली खेली. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 21, 2026, 09:11 PM IST
कन्हैया लाल शर्मा /मथुरा: भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा-वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है. यहां होली आयोजन पूरे 40 दिन चलता है. शनिवार को मथुरा के गोकुल गांव स्थित रमण रेती में होली के इस खास आयोजन की शुरुआत हुई. इस मौके  पर रमण रेती में रेत की जगह भक्तों ने होली का गुलाल उड़ा और फूलों की महक के बीच संतों और भक्त...दोनों ने ही ठाकुर जी के साथ होली खेली. 

यह अलौकिक आयोजन का़र्ष्णि गुरु शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में गोकुल स्थित रमण रेती आश्रम में किया गया. ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू होने वाले 40 दिवसीय होली महोत्सव के क्रम में शनिवार को आश्रम का कोना-कोना अबीर, गुलाल और फूलों की खुशबू से सराबोर हो उठा. 

11 क्विंटल फूलों और लड्डुओं की वर्षा
होली का शुभारंभ पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री राधा-कृष्ण के स्वरूपों की आरती उतारकर किया गया. इसके बाद सबसे पहले लड्डू होली खेली गई, जहां भक्तों पर प्रसादी स्वरूप लड्डुओं की वर्षा हुई. इसके बाद करीब 11 क्विंटल फूलों, टेसू के रंग और अबीर-गुलाल से समूचा परिसर रंगीन हो गया. "उड़त गुलाल लाल भए बदरा" जैसे पारम्परिक होली गीतों पर देश-विदेश से आए श्रद्धालु झूमते और नाचते नजर आए.

गोकुल रमणरेती होली के साथ ही ब्रज में होली अपने चरम सीमा पर मानी जाती है

आइये जानते हैं ब्रज के रंगोत्सव का पूरा शेड्यूल क्या है.
प्रशासन के द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक ब्रज की होली का पूरा शेड्यूल इस साल क्या रहने वाला है. ब्रज में रंगोत्सव 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगा. वैसे तो ब्रज को रंगोत्सव 40 दिन का होता है, लेकिन प्रमुख केवल नौ ही दिन होते हैं. 

ब्रज की होली के प्रमुख नौ दिन
- 24 फरवरी को नंदगांव में फाग आमंत्रण और बरसाना में लड्डू होली होगी. 
- 25 को बरसाना में लट्ठमार होली होगी. 
- 26 को नंदगांव लट्ठमार होली होगी.  
- 27 फरवरी को श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर और श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली होगी. 
- एक मार्च को द्वारिकाधीश मंदिर में होली, गोकुल में छड़ी मार होली
- 3 मार्च को चतुर्वेदी समाज का डोला
- 5 को बलदेव के दाऊजी मंदिर में हुरंगा, चरकुला मुखराई और नंदगांव में हुरंगा होगा
- 6 मार्च को गांव बठैन और गिडोह का हुरंगा.
- 9 मार्च को महावन में छड़ीमार होली 
- और 12 को वृंदावन के श्री रंगजी मंदिर में होली उत्सव होगा

जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने ब्रज के रंगोत्सव की तैयारी पूरी कर ली है. अधिकारी रंगोत्सव के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: होलिका दहन किया तो... यूपी में यहां नहीं किया जाता होलिका दहन... रंग और गुलाल से ही खेलते हैं होली

