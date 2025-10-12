Mathura News: भक्तों के लिए गुड न्यूज, सुबह-सवेरे प्रेमानंद महाराज ने फिर दिए दर्शन, राधे-राधे के जयकारों से गूंजी गलियां

Premanand Maharaj News: वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा लंबे समय से बंद है, लेकिन भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है. महाराज ने आज सुबह अपने आश्रम से बाहर निकले और भक्तों को दर्शन भी दिए. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Premanand Maharaj News: वृंदावन वालों के लिए गुड न्यूज है. यहां प्रेमानंद जी महाराज आज सुबह अपने आश्रम से बाहर निकले. इसके साथ ही उन्होंने भक्तों को भी दर्शन दिए. दरअसल, इन दिनों महाराज की सेहत खराब है. जिसके चलते उनकी पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए बंद की गई थी. जिससे उनके भक्त मायूस दिख रहे थे.
महाराज की मिनी पदयात्रा
प्रेमानंद महाराज तड़के सुबह पदयात्रा निकालते थे, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे. कई दिनों से उनके दर्शन भक्तों को नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपने आश्रम से निकलकर परिक्रमा मार्ग तक भक्तों को दर्शन दिए. वैसे तो महाराज की पदयात्रा बंद है, लेकिन भक्तों की मायूसी को देखते हुए महाराज ने उन्हें सिर्फ दो से तीन मिनट के लिए ही दर्शन दे रहे हैं.
राधा रानी के लगाए जयकारे
इस दौरान प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम के बाहर आते हैं और अपने दर्शन देकर फिर आश्रम की ओर चले जाते हैं. लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ. आज महाराज प्रातः काल अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज से बाहर आए. उसके बाद वो परिक्रमा मार्ग तक चले. परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर भक्तों को अपनी पदयात्रा का एक छोटा सा रूप दिखाया, जो काफी समय से बंद था. आज महाराज ने अपने आश्रम के चारों तरफ परिक्रमा लगाई.फिर आश्रम के चारों तरफ खड़े भक्तों को अपने दर्शन दिए.
जैसे ही महाराज अपने आश्रम से बाहर निकले तो सभी ने राधा रानी के नाम के जयकारे लगाए. जिससे पूरा इलाका राधा नाम के जयकारों से गूंज उठा. वहीं, इस महीने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा से भक्त काफी खुश दिखे. उम्मीद है कि जल्द ही महाराज अपने पुराने समय पर पदयात्रा निकालेंगे.
यह भी पढ़ें: Diwali Bonus:दीपावली होगा और खुशहाल! सरकारी कर्मचारियों को बोनस व डीए देने की तैयारी, 2 लाख स्टाफ को होगा फायदा