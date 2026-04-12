मथुरा नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट, दो और शव मिले, 13 श्रद्धालुओं की मौत, 3 अब भी लापता

Mathura Boat Accident Update/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में शुक्रवार को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जब यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक पलट गई. इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. वहीं, 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. आज सुबह दो और शव मिले. इनकी पहचान पंजाब के दुगरी (लुधियाना) की डिंकी और जगराओं के ऋषभ शर्मा के रूप में हुई. प्रशासन के मुताबिक, शव फूलकर नदी के ऊपर आ गए थे. रस्सी बांधकर शवों को नाव में खींचा गया और बाहर निकाला. परिजनों ने दोनों की पहचान की. डिंकी BA फाइनल ईयर की छात्रा थी.

इससे पहले, सर्चिग अभियान के दूसरे दिन यानी शनिवार को पंजाब निवासी मानिक टंडन का शव देवरहा बाबा घाट के पास से बरामद हुआ था. उनकी सगाई हो चुकी थी और सितंबर में शादी होनी थी. बेटे की लाश देखकर बुजुर्ग पिता फफक पड़े.

कैसे हुआ हादसा?

शुक्रवार दोपहर 3 बजे 38 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई थी. हादसा श्री बांके बिहारी मंदिर से 2 किमी दूर केसी घाट पर हुआ था. पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद और पांटून पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा को जेल भेज दिया है. पप्पू ने अपनी नाव में श्रद्धालुओं को जुगल घाट से बैठाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्षमता से ज्यादा यात्री बने हादसे की वजह

स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे संतुलन बिगड़ गया. साथ ही पैंटून पुल में हालिया बदलाव के कारण नदी की धारा भी बदल गई थी, जिससे नाविक का नियंत्रण कमजोर पड़ गया.

सुरक्षा में बड़ी लापरवाही

इस हादसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ दिखी. किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी. यमुना की गहराई और तेज बहाव के कारण लोग खुद को संभाल नहीं सके, जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ गया. तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सेना, NDRF-SDRF समेत करीब 250 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है, अब जांच का दायरा 14 किमी से बढ़ाकर 20 किमी कर दिया गया है.

प्रशासन और नेताओं की प्रतिक्रिया

प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों को जल्द खोजने की कोशिश की जा रही है. पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहकर हर संभव मदद दी जा रही है. बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालु पंजाब से मथुरा-वृंदावन घूमने आए थे. हादसे से कुछ घंटे पहले तक वे अपने परिवार से खुशहाल बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक आई इस खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि आखिर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कब तक जारी रहेगी.

और पढे़ं:

मथुरा नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हुई, यमुना की गहराई में अभी भी खोए 5 लोग, नाव चालक और ठेकेदार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!