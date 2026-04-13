मथुरा नाव हादसे को लेकर अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता

Mathura Boat Accident Update/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी पर हुआ दर्दनाक नाव हादसा पूरे देश को झकझोर गया है. वृंदावन के घाटों पर भक्ति का माहौल उस समय चीख-पुकार में बदल गया, जब श्रद्धालुओं से भरी नाव बीच धारा में पलट गई. हादसे के तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और शव बरामद हुआ है. मृतकों की संख्या अब बढ़कर 15 हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है.

बताया जा रहा है कि 10 तारीख को नदी में डूबे पंजाब निवासी यश भल्ला उर्फ युवराज का शव केशीघाट के पास देवराहा बाबा घाट किनारे से बरामद हुआ. शव क्षत-विक्षत हालत में मिला, जिससे पहचान में भी कठिनाई हुई. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान यह 15वां शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

आज ही एक महिला मोनिका और यश भल्ला समेत दो शव यमुना से निकाले गए हैं. गौरतलब है कि 10 तारीख को नाव पलटने की घटना में कुल 16 लोग लापता हुए थे. अभी भी एक व्यक्ति की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है. जबकि 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है.

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कैसे हुआ हादसा?

शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे 38 श्रद्धालुओं से भरी नाव केशी घाट के पास पलट गई. यह स्थान श्री बांके बिहारी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है. नाविक पप्पू निषाद और पांटून पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्षमता से ज्यादा यात्री बने हादसे की वजह

स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे संतुलन बिगड़ गया. साथ ही पैंटून पुल में हालिया बदलाव के कारण नदी की धारा भी बदल गई थी, जिससे नाविक का नियंत्रण कमजोर पड़ गया.

सुरक्षा में बड़ी लापरवाही

इस हादसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ दिखी. किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी. यमुना की गहराई और तेज बहाव के कारण लोग खुद को संभाल नहीं सके, जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ गया. तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सेना, NDRF-SDRF समेत करीब 250 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है, अब जांच का दायरा 14 किमी से बढ़ाकर 20 किमी कर दिया गया है.

प्रशासन और नेताओं की प्रतिक्रिया

प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों को जल्द खोजने की कोशिश की जा रही है. पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहकर हर संभव मदद दी जा रही है. बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालु पंजाब से मथुरा-वृंदावन घूमने आए थे. हादसे से कुछ घंटे पहले तक वे अपने परिवार से खुशहाल बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक आई इस खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.