Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3176727
Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा नाव हादसे को लेकर अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता

Mathura Boat Accident Update: यमुना नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद लगातार शव बरामद हो रहे हैं. ताजा अपडेट के अनुसार एक और लापता व्यक्ति का शव मिलने से मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura Boat Accident Update
Mathura Boat Accident Update

Mathura Boat Accident Update/कन्हैया लाल शर्मा:  उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी पर हुआ दर्दनाक नाव हादसा पूरे देश को झकझोर गया है. वृंदावन के घाटों पर भक्ति का माहौल उस समय चीख-पुकार में बदल गया, जब श्रद्धालुओं से भरी नाव बीच धारा में पलट गई. हादसे के तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और शव बरामद हुआ है. मृतकों की संख्या अब बढ़कर 15 हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है.

बताया जा रहा है कि 10 तारीख को नदी में डूबे पंजाब निवासी यश भल्ला उर्फ युवराज का शव केशीघाट के पास देवराहा बाबा घाट किनारे से बरामद हुआ. शव क्षत-विक्षत हालत में मिला, जिससे पहचान में भी कठिनाई हुई. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान यह 15वां शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

आज ही एक महिला मोनिका और यश भल्ला समेत दो शव यमुना से निकाले गए हैं. गौरतलब है कि 10 तारीख को नाव पलटने की घटना में कुल 16 लोग लापता हुए थे. अभी भी एक व्यक्ति की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है. जबकि 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुआ हादसा?
शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे 38 श्रद्धालुओं से भरी नाव केशी घाट के पास पलट गई. यह स्थान श्री बांके बिहारी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है. नाविक पप्पू निषाद और पांटून पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्षमता से ज्यादा यात्री बने हादसे की वजह
स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे संतुलन बिगड़ गया. साथ ही पैंटून पुल में हालिया बदलाव के कारण नदी की धारा भी बदल गई थी, जिससे नाविक का नियंत्रण कमजोर पड़ गया.

सुरक्षा में बड़ी लापरवाही
इस हादसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ दिखी. किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी. यमुना की गहराई और तेज बहाव के कारण लोग खुद को संभाल नहीं सके, जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ गया. तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सेना, NDRF-SDRF समेत करीब 250 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है, अब जांच का दायरा 14 किमी से बढ़ाकर 20 किमी कर दिया गया है. 

प्रशासन और नेताओं की प्रतिक्रिया
प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों को जल्द खोजने की कोशिश की जा रही है. पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहकर हर संभव मदद दी जा रही है. बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालु पंजाब से मथुरा-वृंदावन घूमने आए थे. हादसे से कुछ घंटे पहले तक वे अपने परिवार से खुशहाल बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक आई इस खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

 

TAGS

Mathura Boat Accident Update

Trending news

Mathura Boat Accident Update
मथुरा नाव हादसे को लेकर अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता
greater noida road accident
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, शिक्षक ने लगाई फांसी
up breaking news
UP Breaking News Live: विनोद तावड़े करेंगे CM योगी से मुलाकात, मुजफ्फनगर में रोजगार मेले का उद्घाटन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
cm yogi
T से तुष्टिकरण, M से माफियाराज और C से कटमनी... बंगाल के चुनावी रण में गरजे CM योगी
Agra Noida Expressway accident
आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बिहार जा रही डबल डेकर बस पलटी
Kushinagar News
प्रेमी को जेल से छुड़ाने की जिद में नाबालिग प्रेमिका चढ़ी मोबाइल टॉवर
Asha bhosle passed away
काशी महादेव दरबार में सुरों की हाजिरी लगाना चाहती थीं आशा ताई, अधूरा रहा गया अरमान
Kanpur News
कानपुर किडनी कांड; 85 मिनट में बदल दी किडनी, MBA छात्र के ऑपरेशन का Video सामने आया
Sambhal news
संभल में पत्नी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या, फिर खुद थाने पहुंचकर पति ने कबूला जुर्म