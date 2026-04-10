मथुरा नाव हादसा: राधे-राधे’ के बीच मौत का मंजर: लाइफ जैकेट की लापरवाही ने यमुना में लील ली 10 जिंदगियां

मथुरा: वृंदावन की पावन धरा पर शुक्रवार को आस्था का सफर अचानक मातम में बदल गया. यमुना नदी में पैंटून पुल से टकराकर एक नाव के पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, और कुछ अब भी लापता हैं. यह हादसा न केवल दर्दनाक है, बल्कि सुरक्षा में हुई गंभीर लापरवाही को भी उजागर करता है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नाव में सवार करीब 25 से 30 लोग श्रृंगार घाट से केशी घाट की ओर जा रहे थे. यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु “राधे-राधे” का जाप करते हुए भक्ति में लीन थे. लेकिन इसी दौरान नाव अनियंत्रित होकर पैंटून पुल से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि नाव बीच धारा में ही पलट गई और लोग गहरे पानी में गिर गए.

हादसे की सबसे बड़ी सुरक्षा मानकों में चूक

इस हादसे की सबसे बड़ी वजह नाव में सुरक्षा मानकों की अनदेखी मानी जा रही है. किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी. ऐसे में अचानक पानी में गिरने के बाद ज्यादातर लोग खुद को संभाल नहीं पाए. यमुना की गहराई और बहाव ने स्थिति को और भयावह बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे

स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे संतुलन पहले ही बिगड़ा हुआ था. ऊपर से पैंटून पुल को हाल ही में हटाए जाने या उसमें बदलाव के कारण धारा का रुख भी बदल गया था, जिसने नाविक के नियंत्रण को और कमजोर कर दिया.

हादसे बाद मची चीख-पुकार

हादसे के तुरंत बाद चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों, गोताखोरों, पीएसी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. अब तक 15 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह हादसा एक कड़वी सीख छोड़ गया है कि आस्था के साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. यदि नाव में सवार लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी होती और नियमों का पालन किया गया होता, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं. अब सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसी लापरवाही मासूम जिंदगियों की कीमत वसूलती रहेगी?

ये भी पढ़ें: मथुरा नाव हादसे में अब तक 10 की मौत की पुष्टि, सीएम ने जताया शोक, राहत और बचाव कार्य में तेजी के दिये निर्देश

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.