मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ का ऐतिहासिक बिगुल बना ब्रांड, GI टैग से बढ़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान

 Varanasi News:   मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिल गया है, जिससे उनकी मौलिकता सुरक्षित होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी.  यह मान्यता स्थानीय कारीगरों को आर्थिक मजबूती देगी और पारंपरिक कला को संरक्षण प्रदान करेगी. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:31 PM IST
Varanasi News: उत्तर प्रदेश के मथुरा की जिला के जरी पोशाक और मेरठ के वाद्ययंत्र बिगुल को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है. जीआई विशेषज्ञ डॉ. रजनीकांत ने शुक्रवार को बताया कि जीआई रजिस्ट्री चेन्नै ने दोनों उत्पादों के लिए जीआई टैग के प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं. जरी पोशाक के जीआई टैग के लिए महिलाओं की संस्था खजानी वेलफेयर सोसायटी और मेरठ के बिगुल वाद्ययंत्र के लिए व्यापारी वेलफेयर असोसिएशन ने आवेदन किया था.  डॉ. रजनीकांत ने बताया कि इसके लिए वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर असोसिएशन की मदद से कागजी प्रक्रिया पूरी की गई थी.

क्या उसकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ? 
इस मान्यता के बाद अब इन उत्पादों को उनकी मूल पहचान के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अलग स्थान मिलेगा.  मथुरा की जरी पोशाक अपनी बारीक कढ़ाई, सोने-चांदी के तारों से बने पारंपरिक धार्मिक-सांस्कृतिक पुरानी कारीगरी के लिए जानी जाती है. वर्षों से गुजरात के सूरत में जरी उद्योग का बड़ा हिस्सा शिफ्ट होने के बाद मथुरा के कारीगरों को नुकसान हुआ था, लेकिन अब जीआई टैग से उनकी कारीगरी को बाज़ार में बेहतर पहचान दिलाने की उम्मीद बढ़ गई है.

मेरठ का पारंपरिक बिगुल की मिली पहचान 
दूसरी खबर मेरठ से है यहां तैयार किया जाने वाला पारंपरिक बिगुल की अब आधिकारिक रूप से अपनी भौगोलिक पहचान के साथ चिन्हित हो गया है. मेरठ लंबे समय से संगीत वाद्ययंत्रों, खासकर बैंड-बाजा में इस्तेमाल होने वाले वाद्यों के निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा है. 

मेरठ का बिगुल कब शुरू हुई ? 
माना जाता है कि मेरठ का बिगुल 1857 की क्रांति में भी इस्तेमाल हुआ था, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को और बढ़ाता है. जीआई टैग मिलने से मेरठ के इन छोटे उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और स्थानीय कारीगरों के काम को व्यापक बाज़ार तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

जीआई टैग की मिली मौलिकता ?
सूत्रों के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग से न केवल इन उत्पादों की मौलिकता सुरक्षित होगी, बल्कि इससे नकली उत्पादों पर भी रोक लगेगी। , स्थानीय समुदायों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और पारंपरिक कला-कौशल को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने में सहायता होगी. यह निर्णय उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प कौशल को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

