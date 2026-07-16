मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण पर मौलाना के विवादित बयान से बवाल, संतों ने गिरफ्तारी की उठाई मांग

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Mathura News: भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर ब्रज के साधु-संतों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है. एक स्थानीय मौलाना द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद से ही धार्मिक नगरी मथुरा का माहौल गर्माया हुआ है. संतों ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मौलाना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
मौलाना के बयान पर संतों का फूटा गुस्सा
जानकारी के अनुसार, मौलाना जरकिश ने हाल ही में एक बयान जारी कर भगवान श्रीकृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कृष्ण को मुसलमान बताया था. इस बयान का वीडियो सामने आते ही मथुरा के संतों और धर्माचार्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
संतों का कहना है कि इस तरह के बेतुके और तथ्यहीन बयानों से सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी है कि सोची-समझी रणनीति के तहत धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. भगवान श्रीकृष्ण संपूर्ण सृष्टि के आराध्य हैं. उन पर इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करके मौलाना ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है. प्रशासन को ऐसे तत्वों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
स्थानीय साधु-संत
इस पूरे विवाद पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्षकार और वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने भी मौलाना को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने मौलाना को नसीहत देते हुए कहा कि बयानबाजी करने से पहले उन्हें इतिहास और सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए.
ज्ञान की कमी
अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि मौलाना को पहले श्रीमद्भगवद्गीतापढ़नी चाहिए ताकि उन्हें भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप और उनके उपदेशों का ज्ञान हो सके. हिंदू पक्षकार ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में मौलाना के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए.फिलहाल, इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और वे मौलाना के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
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