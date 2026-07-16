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मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण पर मौलाना के विवादित बयान से बवाल, संतों ने गिरफ्तारी की उठाई मांग

भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर ब्रज के साधु-संतों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है. एक स्थानीय मौलाना द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद से ही धार्मिक नगरी मथुरा का माहौल गर्माया हुआ है.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:21 PM IST
मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण पर मौलाना के विवादित बयान से बवाल, संतों ने गिरफ्तारी की उठाई मांग
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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