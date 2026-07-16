मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण पर मौलाना के विवादित बयान से बवाल, संतों ने गिरफ्तारी की उठाई मांग

ज्ञान की कमी

अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि मौलाना को पहले श्रीमद्भगवद्गीतापढ़नी चाहिए ताकि उन्हें भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप और उनके उपदेशों का ज्ञान हो सके. हिंदू पक्षकार ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में मौलाना के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए.फिलहाल, इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और वे मौलाना के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.