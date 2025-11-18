यूपी के इस जिले से भी तैयार होंगे ओलंपिक खिलाड़ी, मिनी स्टेडियम का रास्ता साफ, आधुनिक सुविधाओं के साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग

Mathura: यूपी सरकार खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचों का लगातार विकास कर रही है. हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने ऐलान किया था कि प्रदेश के 17 जिलों के 21 राजकीय इंटरकॉलेज और विद्यालयों में इंडिर स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा ताकि उभरते हुए खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इसी कड़ी में मथुरा में भी करीब पांच करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा.

यूपी सरकार ने माध्यमिक विद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इनडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 4.92 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. इस इंडोर स्टेडियम के निर्माण से माध्यमिक विद्यालय में बास्केट बाल, बाक्सिंग, टेबल टेनिस आदि खेल हो सकेंगे. इतना ही नहीं फिटनेस सेंटर भी इस इंडोर स्टेडियम का पार्ट होगा.

250 वर्ग मीटर में होगा मिनी स्टेडियम का निर्माण

जानकारी के मुताबिक आवास विकास परिषद इस स्टेडियम का निर्माण करीब 2500 वर्ग मीटर जगह में कराएगा. और इस पर 4. 92 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है.

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा स्टेडियम

मिनी इंडोर स्टेडियम सभी आधुनिक सुविधाएं से लैस होंगे. स्टेडियम में शौचालय, शुद्ध पेयजल, और वेटिंग रूप की भी व्यवस्था होगी. इसके अलावा स्टेडियम में छात्रों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम भी होगा और फिटनेस सेंटर भी बनाया जाएगा. स्टेडियम की दीवारों पर खेल और खेल शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संदेश और चित्र भी बनाए जाएंगे ताकि छात्र- छात्राएं खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित, उत्साहित रहें.

छात्र-छात्राओं को लुभाएंगी सुविधाएं

जानकारों का मानना है कि मथुरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बन रहे इस इंडोर स्टेडियम की सुविधाएं छात्र-छात्रों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए लुभाएंगी, और साथ ही छात्र -छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलेगा.

इंडोर स्टेडियम में कौन-से खेलों की होगी सुविधा

हैंडबाल, बास्केट बाल, वालीबाल, बेडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी, टेबल टेनिस, बाक्सिंग, जूडो कराटे.

