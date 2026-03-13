मथुरा में दोस्ती का खौफनाक अंत: नाबालिग ने दो दोस्तों को कुंड में धक्का देकर मार डाला, CCTV से खुला राज

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग छात्र ने अपने ही दो दोस्तों को कुंड में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. पहले इस घटना को हादसा माना जा रहा था, लेकिन बाद में सामने आए CCTV फुटेज ने पूरे मामले का चौंकाने वाला सच उजागर कर दिया. पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

जानें क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, यह घटना 25 फरवरी की है. नंदगांव निवासी सक्षम (15 वर्ष) और ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी रवि (17 वर्ष) अपने एक अन्य दोस्त के साथ बरसाना में लट्ठमार होली देखने गए थे. होली देखने के बाद तीनों दोस्त घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में वे आशेस्वर महादेव स्थित कुंड पर नहाने के लिए रुक गए.

शुरूआती जांच में बताया गया हादसा

घटना के बाद शुरुआती जानकारी में बताया गया कि नहाते समय पैर फिसलने के कारण दोनों किशोर कुंड की गहराई में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी छात्र खुद दोनों के घर पहुंचा और परिजनों को बताया कि नहाते समय उनका पैर फिसल गया था, जिससे वे पानी में डूब गए. परिवार वालों ने भी पहले इसे हादसा मान लिया था.

CCTV फुटेज से खुला सनसनीखेज सच

गुरुवार को इस मामले से जुड़ा एक चौंकाने वाला CCTV फुटेज सामने आया, जिसने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तीनों दोस्त कुंड की सीढ़ियों पर मौजूद थे. सक्षम और रवि नहाने के बाद सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। इसी दौरान आरोपी छात्र ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें गहरे पानी की तरफ खींचकर धक्का दे दिया. बताया जा रहा है कि करीब 45 सेकंड के भीतर दोनों किशोर पानी में डूब गए. हैरानी की बात यह रही कि आरोपी ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की और न ही वहां मौजूद अन्य लोगों से मदद मांगी. वह शांत तरीके से सीढ़ियां चढ़कर वहां से फरार हो गया.

पुलिस की जांच तेज

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद के चलते आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. बरसाना थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

परिवारों में पसरा मातम

इस घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. मृतक सक्षम अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और पढ़ाई में काफी होनहार बताया जा रहा है. वहीं रवि तीन भाइयों में सबसे छोटा था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने खुद उनके घर पहुंचकर झूठी कहानी सुनाई और उन्हें गुमराह करता रहा, जबकि वही उनके बच्चों की मौत का जिम्मेदार निकला.

