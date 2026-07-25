/मथुरा में 3 साल से लापता युवक की हत्या की आशंका, कुएं में मिले अस्थि अवशेष को जांच के लिए भेजा

यह है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि सत्यवीर नामक व्यक्ति ने बताया कि उसके चचेरे भाई की करीब तीन साल पहले गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि गांव के दो व्यक्तियों ने उसे कुएं में धक्का देकर हत्या कर दी थी. सूचना मिलते ही थाना हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की. कुएं से मिले अस्थि अवशेषों को सुरक्षित कब्जे में लेकर फॉरेंसिक व मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि उनकी पहचान और मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके.