/मथुरा में 3 साल से लापता युवक की हत्या की आशंका, कुएं में मिले अस्थि अवशेष को जांच के लिए भेजा

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Mathura News: मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव बाजना में तीन साल पहले लापता हुए युवक के मामले में शनिवार को नया मोड़ सामने आया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक कुएं से कुछ अस्थि अवशेष बरामद किए, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक एवं मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है.
यह है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि सत्यवीर नामक व्यक्ति ने बताया कि उसके चचेरे भाई की करीब तीन साल पहले गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि गांव के दो व्यक्तियों ने उसे कुएं में धक्का देकर हत्या कर दी थी. सूचना मिलते ही थाना हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की. कुएं से मिले अस्थि अवशेषों को सुरक्षित कब्जे में लेकर फॉरेंसिक व मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि उनकी पहचान और मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके.
अस्थि अवशेषों को फॉरेंसिंक जांच के लिए भेजा गया
पुलिस का कहना है कि प्राप्त तहरीर, उपलब्ध तथ्यों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले की गहनता से जांच जारी है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर राजीव कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. कुएं से मिले अस्थि अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और मामले में सभी पहलुओं की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.