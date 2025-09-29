Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2941540
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News: बंदर ने छत से कर दी नोटों की बारिश, महिला का पर्स लेकर छत पर चढ़ा, फिर ऐसे किया वापस

Mathura News: कान्हा की नगरी मथुरा-वृंदावन में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में एक बंदर एक महिला का नोटों से भरा पर्स ले भागा और छत के किनारे बैठ नीचे गली में नोटों की बारिश करने लगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 29, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News: बंदर ने छत से कर दी नोटों की बारिश, महिला का पर्स लेकर छत पर चढ़ा, फिर ऐसे किया वापस

कन्हैयालाल शर्मा/ मथुरा: वृंदावन की एक गली में लोग उस वक्त चौंक गए जब एक दो मंजिला मकान की छत से नोटों की बारिश होने लगी. लोगों ने जब नजर ऊपर उठाकर देखा तो पाया छत की मुंडेर पर एक बंदर बैठा है. और नोट उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि वह बंदर ही था. बंदर के हाथ में लेडिज पर्स था जिसमें से उसने नोटों की गड्डी निकाल रखी थी और उसमें से एक-एक करके नोट हवा में उड़ा रहा था. और  नीचे नोट लूटने के लिए राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी.   

क्या है पूरा मामला
मामला मथुरा के वृंदावन का है जहां काफी समय से बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है. हाल ही में एक बंदर एक महिला का पर्स छीनकर भाग गया और एक दो मंजिला मकान की छत पर जा बैठा. जानकारी के मुताबिक महिला के पर्स में 10 हजार रुपये थे. बंदर ने महिला के पर्स से रुपये निकाले और एक-एक करके उन्हें उड़ाने लगा. बंदर से पर्स वापिस लेने के लिए बंदर की तरफ फ्रूटी उछाली गई तब जाकर बंदर ने फ्रूटी के बदले महिला का पर्स वापस किया. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 
बंदर के द्वारा छत से नोट उड़ाने और फिर फ्रूटी के बदले पर्स वापस करने का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से बना लिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई बंदर नोटों से भर पर्स या बैग लेकर उसमें से नोट उड़ाने लगा हो. कुछ दिन पहले औरैया की तहसील से भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था. एक किसान तहसील में किसी जमीन के सौदे के सिलसिले में आया था. तभी एक बंदर किसान को नोटों से भरा थैला लेकर भाग गया और पेड़ पर जा बैठा. किसान के थैले में 80 हजार रुपये थे. बंदर ने किसान के थैले से करीब 28 हजार रुपये उड़ा दिये थे. जिसे वहां मौजूद लोगों ने लूटा. बड़ी मुश्किल से बंदर से किसान का नोटों से भरा थैला मिला,  जिसमें 80 हजार रुपये के बजाय केवल 52 हजार रुपये ही बचे थे.

ये भी पढ़ें: औरैया में बंदर ने की नोटों की बारिश, तहसील में मचा हंगामा, तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

 

TAGS

mathura latest news

Trending news

aligarh news
शर्मनाक! अलीगढ़ के मशहूर ढाबे में थूक लगाकर सेंकी जा रही रोटियां...VIDEO वायरल
Mithun Minhas
BCCI के नए चेयरमैन मिथुन मिन्हास का यूपी कनेक्‍शन? केके गौतम ने बताए खास किस्‍से
Hamirpur Accident
हमीरपुर में बस और ट्रैक्टर-ट्राली की भीषण टक्कर, एक की दर्दनाक मौत
siddharthnagar news
12वीं टॉपर सिमरन साहनी बनीं DM, बचपन में देखा था जिलाधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ
Ayodhya news
धन्‍नीपुर मस्जिद पर विवाद! इकबाल अंसारी बोले-म्यूजियम के लिए मुसलमान नहीं देगा पैसा
Prayagraj one-day capital of India
यूपी का कौन सा शहर एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी! GK के मास्टर भी चकरा जाएंगे
Haridwar latest news
देख मैं मर जाऊंगा... मंगेतर से वीडियो कॉल करते हुए युवक ने लगा ली फांसी, 3 साल पहले
Amethi news
अमेठी में भाई बना जल्लाद! छोटे भाई और पत्नी को नींद में जलाकर बनाया शिकार
Deoria news
देवरिया में बड़ा हादसा, सरयू नदी में स्नान करने आए 3 लोग डूबे, खोजबीन में जुटी NDRF
Bareilly violence news
भड़काऊ भाषण से बरेली में हिंसा के लिए जुटाई गई भीड़, तौकीर रजा पर दर्ज FIR का दावा
;