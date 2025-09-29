Mathura News: बंदर ने छत से कर दी नोटों की बारिश, महिला का पर्स लेकर छत पर चढ़ा, फिर ऐसे किया वापस

कन्हैयालाल शर्मा/ मथुरा: वृंदावन की एक गली में लोग उस वक्त चौंक गए जब एक दो मंजिला मकान की छत से नोटों की बारिश होने लगी. लोगों ने जब नजर ऊपर उठाकर देखा तो पाया छत की मुंडेर पर एक बंदर बैठा है. और नोट उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि वह बंदर ही था. बंदर के हाथ में लेडिज पर्स था जिसमें से उसने नोटों की गड्डी निकाल रखी थी और उसमें से एक-एक करके नोट हवा में उड़ा रहा था. और नीचे नोट लूटने के लिए राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी.

क्या है पूरा मामला

मामला मथुरा के वृंदावन का है जहां काफी समय से बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है. हाल ही में एक बंदर एक महिला का पर्स छीनकर भाग गया और एक दो मंजिला मकान की छत पर जा बैठा. जानकारी के मुताबिक महिला के पर्स में 10 हजार रुपये थे. बंदर ने महिला के पर्स से रुपये निकाले और एक-एक करके उन्हें उड़ाने लगा. बंदर से पर्स वापिस लेने के लिए बंदर की तरफ फ्रूटी उछाली गई तब जाकर बंदर ने फ्रूटी के बदले महिला का पर्स वापस किया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बंदर के द्वारा छत से नोट उड़ाने और फिर फ्रूटी के बदले पर्स वापस करने का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से बना लिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई बंदर नोटों से भर पर्स या बैग लेकर उसमें से नोट उड़ाने लगा हो. कुछ दिन पहले औरैया की तहसील से भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था. एक किसान तहसील में किसी जमीन के सौदे के सिलसिले में आया था. तभी एक बंदर किसान को नोटों से भरा थैला लेकर भाग गया और पेड़ पर जा बैठा. किसान के थैले में 80 हजार रुपये थे. बंदर ने किसान के थैले से करीब 28 हजार रुपये उड़ा दिये थे. जिसे वहां मौजूद लोगों ने लूटा. बड़ी मुश्किल से बंदर से किसान का नोटों से भरा थैला मिला, जिसमें 80 हजार रुपये के बजाय केवल 52 हजार रुपये ही बचे थे.

