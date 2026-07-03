मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026 की तैयारी तेज: 9 सुपर जोन, 183 CCTV और 1100 बसों के साथ होगा हाईटेक इंतजाम

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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेला 23 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा. मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टरों में बांटा गया है.कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 15 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं.
सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में 6 स्थायी और 37 अस्थायी पुलिस चौकियां, 150 बैरियर, 31 वॉच टावर और 183 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. निगरानी के लिए 3 मुख्य कंट्रोल रूम और 9 सब-कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे. वहीं, सूचना प्रसारण के लिए 350 पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे.
पेयजल, स्वास्थ्य और पार्किंग की विशेष व्यवस्था
मेले में 140 हैंडपंप, 30 पानी के टैंकर, 17 आरओ प्लांट, 25 मोबाइल शौचालय और 3 जनसुविधा केंद्र बनाए जाएंगे. वाहनों की सुविधा के लिए 61 पार्किंग स्थल तैयार किए जाएंगे.
स्वास्थ्य सेवाएं
स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 22 चिकित्सा शिविर, 16 अस्थायी चिकित्सा सहायता केंद्र, 14 एंबुलेंस और 5 बाइक एंबुलेंस तैनात रहेंगी.
परिवहन और अग्निशमन
श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 1100 रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, जबकि सुरक्षा के लिए 19 अग्निशमन वाहन तैनात रहेंगे.
प्लास्टिक मुक्त होगा मेला
डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि पिछले साल मुड़िया पूर्णिमा मेले में 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे. इस बार प्रशासन ने मेले को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही होटल, आश्रम, गेस्टहाउस और ढाबा संचालकों को स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.
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