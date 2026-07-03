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मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026 की तैयारी तेज: 9 सुपर जोन, 183 CCTV और 1100 बसों के साथ होगा हाईटेक इंतजाम

Mudiya Purnima Mela 2026: गोवर्धन के प्रसिद्ध 'मुड़िया पूर्णिमा मेला' को सकुशल और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. 23 से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस मेले की व्यवस्थाएं 15 जुलाई तक पूरी करने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 03, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:38 PM IST
मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026 की तैयारी तेज: 9 सुपर जोन, 183 CCTV और 1100 बसों के साथ होगा हाईटेक इंतजाम
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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