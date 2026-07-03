मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026 की तैयारी तेज: 9 सुपर जोन, 183 CCTV और 1100 बसों के साथ होगा हाईटेक इंतजाम

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेला 23 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा. मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टरों में बांटा गया है.कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 15 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं.