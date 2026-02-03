Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3096240
Zee UP-UttarakhandMathura

बांके बिहारी कॉरिडोर में मुस्लिम ठेकेदार को मिला रेलिंग ठेका! संतों का विरोध, CM योगी को लिखा पत्र

Banke Bihari Mandir Corridor Mathura: बात हैं मथुरा कि यहां परबांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और प्रांगण में स्टील रेलिंग लगाने का काम मुस्लिम ठेकेदार को देने पर विवाद खड़ा हो गया. साधु-संतों ने इसपर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

 Banke Bihari Mandir Corridor Mathura
 Banke Bihari Mandir Corridor Mathura

Banke Bihari Mandir Corridor Mathura:उत्तर प्रदेश के मथुरा में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और प्रांगण में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार को दिए जाने पर विवाद हो गया है. ब्रज के साधु-संतों और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने इस पर कड़ी नाराजगी ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखे हैं. ताकि इस ठेके को तुरंत निरस्त किया जाय.

जानें पूरी खबर? 
दरअसल सीएम योगी को भेजे पत्र में दिनेश फलाहारी महाराज ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जहां भगवान राधा-कृष्ण ने महारास रचाया और माखन चोरी की लीलाएं कीं, उस परम पावन स्थान पर सनातन धर्म के विरोधियों का प्रवेश ब्रजवासियों को स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा, बांके बिहारी जी के आंगन में ऐसे लोग आएंगे ये अच्छा नहीं हैं.

संतों ने ठेका लेने का आरोप लगाया 
बताया जा रहा हैं कि संतों का आरोप है कि कनिका कंस्ट्रक्शन के मालिक सलीम अहमद ने कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाकर यह ठेका हासिल किया है. फलाहारी महाराज ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब हमारे सनातनी समाज में हजारों कुशल हिंदू ठेकेदार मौजूद हैं, तो मुगलों के वंशजों को मंदिर प्रांगण में घुसने की अनुमति क्यों दी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंदिर तोड़ने वालों को सौंदर्यीकरण का काम क्यों 
इस मामले को लेकर पूरे ब्रज क्षेत्र में उबाल है.संतों का कहना है कि जिन्होंने मथुरा, काशी और अयोध्या के मंदिरों को तोड़कर वहां नमाज अदा की, उनके वंशजों को मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम देना करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट है. संतों ने चेतावनी दी है कि यदि सलीम अहमद का ठेका निरस्त कर किसी सनातनी भाई को नहीं सौंपा गया.

यह भी पढ़ें :अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI जांच शरू, उत्तराखंड पहुंची जांच टीम, क्या सामने आएगा VIP का नाम?
UP Breaking News Live: ज्ञानवापी वजूखाना सर्वे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, लखनऊ में 'फार्मा कॉन्क्लेव 1.0', पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Banke Bihari Mandir Corridor Mathura

Trending news

Banke Bihari Mandir Corridor Mathura
बांके बिहारी कॉरिडोर में मुस्लिम ठेकेदार को मिला रेलिंग ठेका! संतों का विरोध शुरू
Codeine Cough Syrup Case
कोडीन कफ़ सिरप की खरीद-बिक्री के आरोपी को HC से झटका,लक्ष्य की जमानत याचिका खारिज
Hardoi News
अंधविश्वास या सच ?यूपी के इस जिले की दरगाह के पानी और भभूत से कैंसर ठीक होने का दावा
Ankita Bhandari Murder Case
अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI जांच शरू, FIR हुई दर्ज ,क्या सामने आएगा VIP का नाम?
up breaking news
UP Breaking News Live: ज्ञानवापी वजूखाना सर्वे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, लखनऊ में 'फार्मा कॉन्क्लेव 1.0', पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
city of chaat in up
'चाट का शहर' कहलाता है यूपी का ये जिला! हर बाइट में देसी स्वाद का जादू
UP Ki Baat From Deoria
देवरिया के विकास पर बोले सदर विधायक, कहा- ‘पूरे शहर की तस्वीर बदलने जा रहे हैं’
up board exam 2026
UP के 18 जिले संवेदनशील घोषित, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला
UP Ki Baat
देवरिया से UP की बात: विकास, खेती और जन मुद्दों पर संवाद, तीखे जवाबों का सीधा जवाब
frog temple
मेंढ़क मंदिर.....दिन में 3 बार रंग बदलता है शिवलिंग, यूपी में अनोखा शिव मंदिर