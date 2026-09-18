/मथुरा में बड़ा हादसा: बोरिंग करते वक्त 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से टकराया पाइप, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत

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Mathura Boring Accident/ कन्हैया लाल: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले प्यारा गांव में गुरुवार शाम को एक बड़ा और दुखद हादसा हो गया. यहां खेत में बोरिंग की खुदाई के दौरान लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली की लाइन से टकरा गया. पाइप में अचानक करंट उतरने से उसकी चपेट में आकर तीन मजदूरों की मौके पर ही झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
कैसे हुआ ये हादसा?
जानकारी के अनुसार, प्यारा गांव में गुरुवार शाम को एक खेत में बोरिंग की खुदाई का काम चल रहा था. काम के दौरान गंगौरी गांव के रहने वाले दो मजदूर मोहन और सुल्तान लोहे का पाइप डालने और खुदाई का काम कर रहे थे. वहीं, प्यारा गांव का रहने वाला एक अन्य मजदूर मोहन उनके पास में ही खड़ा होकर काम में हाथ बटा रहा था. खोदते समय जब लोहे के लंबे पाइप को ऊपर उठाया जा रहा था, तभी वह खेत के ठीक ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया.
घटनास्थल पर ग्रामीणों का हंगामा और प्रदर्शन
तार छूते ही पाइप में हाई वोल्टेज का करंट इतनी तेजी से उतरा कि तीनों मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. तीनों बुरी तरह झुलस गए और उन्होंने तड़प-तड़पकर मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की खबर जैसे ही गांव और आसपास के इलाकों में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतकों के रोते-बिलखते परिजन मौके पर इकट्ठा हो गए. क साथ तीन मौतों से आक्रोशित ग्रामीणों ने तीनों शवों को मौके पर ही रखकर विरोध-प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.
ग्रामीणों का आरोप था कि बिजली विभाग की लापरवाही और लटकते तारों की वजह से यह जानलेवा हादसा हुआ है. गुस्साए लोग जिम्मेदार अधिकारियों और लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग पर अड़ गए.
जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
हादसे और ग्रामीणों के हंगामे की सूचना मिलते ही शेरगढ़ थाना पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों से काफी देर तक बातचीत की, उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.
फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है. अधिकारियों का कहना है कि बोरिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.