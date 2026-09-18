/मथुरा में बड़ा हादसा: बोरिंग करते वक्त 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से टकराया पाइप, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत

Mathura Boring Accident/ कन्हैया लाल: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले प्यारा गांव में गुरुवार शाम को एक बड़ा और दुखद हादसा हो गया. यहां खेत में बोरिंग की खुदाई के दौरान लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली की लाइन से टकरा गया. पाइप में अचानक करंट उतरने से उसकी चपेट में आकर तीन मजदूरों की मौके पर ही झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.