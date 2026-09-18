Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Mathura
  • /मथुरा में बड़ा हादसा: बोरिंग करते वक्त 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से टकराया पाइप, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत

मथुरा में बड़ा हादसा: बोरिंग करते वक्त 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से टकराया पाइप, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत

Mathura Boring Accident: मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के प्यारा गांव में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. बोरिंग की खुदाई के दौरान 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से पाइप छू गया. जिसके चलते करंट की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और मृतकों के परिवारों में मातम छा गया.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 18, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:50 AM IST
मथुरा में बड़ा हादसा: बोरिंग करते वक्त 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से टकराया पाइप, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत
Image Credit: Mathura Boring Accident

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बरसाना में 'राधे-राधे', 19 सितंबर को सुबह 4 बजे प्रकट होंगी श्रीजी, सुरक्षा सख्त
2
3
4
5