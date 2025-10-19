Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2968013
Zee UP-UttarakhandMathura

बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमय खजाना कमरा आज फिर खुलेगा, सांपों और आभूषणों से भरा नजारा देखकर उड़ गए होश!

Mathura News: मथुरा स्थित वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में शनिवार का दिन इतिहास बन गया. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी हाई पावर कमेटी ने धनतेरस के शुभ अवसर पर 54 वर्षों से बंद पड़े मंदिर के तोषखाने (खजाने के कमरे) का ताला खोला गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Banke Bihari mandir
Banke Bihari mandir

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: धनतेरस के शुभ अवसर पर वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमयी ‘तोषखाना’ (खजाना कमरा) 54 साल बाद खोला गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की निगरानी में शनिवार को मंदिर प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में खजाना कमरे का ताला खोला गया. यह कमरा वर्ष 1971 के बाद पहली बार खोला गया है.

करीब 4 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में प्रारंभिक तौर पर लकड़ी का एक बॉक्स, पीतल और चांदी के कुछ बर्तन तथा अखबार के पुराने बंडल मिले. पूरे अभियान की वीडियोग्राफी कराई गई ताकि सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे.

कमरे में घुसते ही हुआ चौंकाने वाला दृश्य
जैसे ही टीम के सदस्य कमरे के अंदर दाखिल हुए, फर्श पर अचानक हलचल हुई. टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सामने दो सांप नजर आए. इस नजारे को देखकर सभी के होश उड़ गए और टीम तुरंत पीछे हट गई. मौके पर वन विभाग को बुलाकर दोनों सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आज फिर खुलेगा तोषखाना 
पहले दिन की कार्रवाई पूरी होने के बाद तोषखाने को फिर से सील कर दिया गया था. अब, आज (रविवार को) एक बार फिर हाई पावर कमेटी द्वारा तोषखाने में सर्च ऑपरेशन का काम चलाया जाएगा ताकि खजाने में मौजूद अन्य वस्तुओं, बहुमूल्य आभूषणों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जा सके.

सुरक्षा और विरोध 
इस ऐतिहासिक कार्रवाई के दौरान मंदिर परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. हालांकि, कुछ सेवायत गोस्वामी समाज के लोगों ने मंदिर की परंपरा में दखलंदाजी बताते हुए इस प्रक्रिया पर विरोध भी जताया है. वहीं, भक्तों में 54 साल बाद खुले इस तोषखने के कमरे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. 

और पढे़ं: 3 घंटे खोजबीन, 1971 का अखबार म‍िला....धनतेरस पर बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से क्‍या म‍िला खजाना?

TAGS

Mathura News

Trending news

Fatehpur News
फतेहपुर पटाखा मंडी में भीषण आग, धमाकों से गूंजा इलाका, दीपावली से पहले मचा हड़कंप
Sonbhadra News
सोनभद्र में नर्स के पति ने की आत्महत्या, अस्पताल परिसर में मचा मातम
Raju Bhaiya Viral News
कड़ाही में भटूरे तलते दिखे पूर्व सांसद राजू भैया, फिर जो हुआ, देख नहीं होगा यकीन
Ayodhya deepotsav 2025
Ayodhya Deepotsav 2025 Live: अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आगाज, पर्यटन मंत्री ने दिखाई झंडी,लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति
UPSC result
Success Story: बाधाएं भी नहीं रोक पाई सपनों की उड़ान, दीपक बने गांव के पहले IAS अफसर
Chandauli News
सपा सांसद ने सर्विस लेन का किया निरीक्षण, रिंग रोड पर कट बनने की रखी मांग
 Kaushambi News
कौशांबी में दो मौतों से पसरा मातम! बेटे के गम में माँ ने तोड़ा दम
diwali 2025
रामनगरी में अनोखी रामलीला, रूस के कलाकार बने राम-सीता और लक्ष्मण, मिला नया आयाम
Premanand Maharaj Padyatra
दिवाली से पहले वृंदावन में आस्था का सैलाब,प्रेमानन्द महाराज के दर्शनों को उमड़ी भीड़
Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव,दो नए रिकॉर्ड बनाएगी रामनगरी,जलेंगे 26 लाख से ज्यादा दीये!