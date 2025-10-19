बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमय खजाना कमरा आज फिर खुलेगा, सांपों और आभूषणों से भरा नजारा देखकर उड़ गए होश!

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: धनतेरस के शुभ अवसर पर वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमयी ‘तोषखाना’ (खजाना कमरा) 54 साल बाद खोला गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की निगरानी में शनिवार को मंदिर प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में खजाना कमरे का ताला खोला गया. यह कमरा वर्ष 1971 के बाद पहली बार खोला गया है.

करीब 4 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में प्रारंभिक तौर पर लकड़ी का एक बॉक्स, पीतल और चांदी के कुछ बर्तन तथा अखबार के पुराने बंडल मिले. पूरे अभियान की वीडियोग्राफी कराई गई ताकि सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे.

कमरे में घुसते ही हुआ चौंकाने वाला दृश्य

जैसे ही टीम के सदस्य कमरे के अंदर दाखिल हुए, फर्श पर अचानक हलचल हुई. टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सामने दो सांप नजर आए. इस नजारे को देखकर सभी के होश उड़ गए और टीम तुरंत पीछे हट गई. मौके पर वन विभाग को बुलाकर दोनों सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

आज फिर खुलेगा तोषखाना

पहले दिन की कार्रवाई पूरी होने के बाद तोषखाने को फिर से सील कर दिया गया था. अब, आज (रविवार को) एक बार फिर हाई पावर कमेटी द्वारा तोषखाने में सर्च ऑपरेशन का काम चलाया जाएगा ताकि खजाने में मौजूद अन्य वस्तुओं, बहुमूल्य आभूषणों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जा सके.

सुरक्षा और विरोध

इस ऐतिहासिक कार्रवाई के दौरान मंदिर परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. हालांकि, कुछ सेवायत गोस्वामी समाज के लोगों ने मंदिर की परंपरा में दखलंदाजी बताते हुए इस प्रक्रिया पर विरोध भी जताया है. वहीं, भक्तों में 54 साल बाद खुले इस तोषखने के कमरे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.

