Zee UP-UttarakhandMathura

चाची के प्यार में चाचा की दी बलि, पहले शराब पिलाई फिर कुल्हाड़ी से रेत दिया गला

Mathura News: मथुरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर चाची के प्यार में भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतार दिया.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:09 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा:  उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है. पुलिस के अनुसार, मृतक के सगे भतीजे ने ही अवैध संबंधों के चलते अपने चाचा को रास्ते से हटाने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आलाकत्ल बरामद कर लिया है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना मथुरा जनपद के थाना राया अंतर्गत ग्राम सारस की बताई जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने आधिकारिक बयान में बताया कि 3 और 4 जनवरी की मध्य रात्रि को ग्राम सारस में अमृत नामक युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी राया, रवि भूषण ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मामले के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई थीं.

भतीजा ही निकला कातिल
पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर मृतक के सगे भतीजे रोहित (22 वर्ष) को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में रोहित ने अपना जुर्म कबूल करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि उसके अपनी चाची (मृतक की पत्नी) के साथ अवैध संबंध थे. पिछले तीन महीनों से चाची उससे दूरी बना रही थी और मेल-मिलाप के लिए मना कर रही थी. इसी रंजिश में उसने अपने चाचा अमृत को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

शराब पिलाकर कुल्हाड़ी से किया वार
वारदात वाली रात आरोपी रोहित ने पहले अपने चाचा को जमकर शराब पिलाई. जब अमृत नशे की हालत में हो गया, तो रोहित उसे एकांत में ले गया और अपने पास मौजूद तांचिया (छोटी कुल्हाड़ी) से उसके गले पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजित तांचिया बरामद कर लिया है.

पुलिस की कार्रवाई
आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी वैज्ञानिक और ठोस साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके. 

चाची के प्यार में चाचा की दी बलि, पहले शराब पिलाई फिर कुल्हाड़ी से रेत दिया गला
