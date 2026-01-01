Advertisement
Mathura

New Year 2026: नए साल पर बाँकेबिहारी मंदिर में भारी भीड़, भगदड़ जैसा हालात, पुलिस के फूले हांथ-पांव

New Year 2026: नए साल का उल्लास चारों ओर है. धर्म की नगरी मथुरा भी नए साल के मौके पर भक्तों से पटी पड़ी है बांकेबिहारी मंदिर में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है. इस भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई पुख्ता व्यवस्था कर रखी है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:19 PM IST
Mathura News
Mathura News

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा/वृंदावन: नव वर्ष 2026 के आगमन पर आराध्य के दर्शन हेतु उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मथुरा-वृंदावन प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं. धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया गया है. मथुरा के बांकेबिहारी मंदिर में भारी भीड़ से हालात बेकाब हो गए हैं.

भगदड़ जैसा हालात
 पुलिस बल को भीड़ कंट्रोल करने के लिए ख़ासी मशक़्क़त करनी पड़ रही है. काफ़ी बड़ी संख्या में अतिरिक्त बल लगाया गया है. 

 

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पुलिस प्रशासन ने पूरे मंदिर क्षेत्र को विभिन्न जोन और सेक्टरों में विभाजित किया है। बांके बिहारी मंदिर, श्रीकृष्ण जन्मस्थान और द्वारकाधीश मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बार सुरक्षा का घेरा इतना सख्त है कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.

सादा कपड़ों में तैनात ''सीक्रेट'' फोर्स- सुरक्षा व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी एलआईयू (Local Intelligence Unit) और सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी हैं.  भीड़ का फायदा उठाकर जेबकतरी या अन्य अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए मंदिरों के अंदर और आसपास भारी संख्या में गुप्तचर तैनात किए गए हैं. किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने अच्छे इंतजाम कर रखे हैं.

शहर की सीमाओं पर ही पार्किंग की व्यवस्था
बाहर से आने वाले वाहनों के लिए शहर की सीमाओं पर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति न बने. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में धैर्य बनाए रखें.

Happy New Year 2026: नए साल के पहले दिन काशी में टूटा रिकॉर्ड, बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, घाटों से मंदिरों तक GEN Z ही GEN Z

ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन को उमड़ा आस्था का समंदर

वृंदावन (मथुरा):नव वर्ष 2026 के प्रथम दिन धर्म नगरी वृंदावन पूरी तरह भक्ति के रंग में डूबी नजर आ रही है। नए साल की शुरुआत आराध्य के दर्शनों के साथ करने की परंपरा ने आज वृंदावन को श्रद्धा के महाकुंभ में तब्दील कर दिया है. भोर की पहली किरण के साथ ही ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, जिससे समूची नगरी ''बांके बिहारी लाल की जय'' के जयकारों से गुंजायमान हो रही है.

New Year 2026: मसूरी में नए साल का ग्रैंड वेलकम, अयोध्या, काशी, मथुरा में आस्था का सैलाब उमड़ा
 

 

