मैं इससे नहीं करूंगी शादी....सुहागरात से पहले दूल्हे के टूट गए सारे अरमान, दो घंटे भी नहीं टिका सात जन्मों का बंधन

Mathura news: मैट्रिमोनियल साइट सूरत की रहने वाली लड़की की मुलाकात मथुरा के रहने वाले लड़के से हुई. दोनों बातचीत भी करने लगे. इसके बाद दोनों परिवार रिश्ते के लिए राजी हो गया. दुल्हन पक्ष मथुरा पहुंचा था शादी के लिए. इससे पहले दूल्हे पक्ष ने कांड कर दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:33 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Mathura News: यूपी के मथुरा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के सात फेरे लेने के दो घंटे बाद ही शादी टूट गई. आरोप है कि दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के लिए जेवर नहीं लेकर आया. इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर रिश्ता तोड़ दिया. रातभर मान मनव्वौल के बाद सुबह पुलिस बुलाई गई. पुलिस ने दो लाख रुपये में दोनों पक्षों में समझौता करा दिया. 

यह है पूरा मामला 
बता दें कि यह पूरा मामला होली गेट इलाके का है. होली गेट क्षेत्र के एक होटल में सूरत से बेटी की शादी करने आए दुल्हन पक्ष के लोग चार दिन से ठहरे हुए थे. रविवार को कानपुर के रहने वाला दूल्हा बरात लेकर पहुंचा. विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं. तभी दुल्हन के लिए लाई गई पोटली (डाला) खोला गया तो उसमें जेवर नहीं देखकर दुल्हन पक्ष के लोग सकते में आ गए. 

जेवर न ले आने पर भड़का दुल्हन पक्ष 
वधू पक्ष के लोगों ने दूल्हे की मां से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जेवरों की बात नहीं की थी. इसी पर विवाद खड़ा हो गया. दुल्हन पक्ष के लोगों ने बताया कि वह 4 दिन से मथुरा में होटल लेकर ठहरे हुए हैं. दूल्हे ने मथुरा में खुद का घर बताया था, लेकिन वह किराये के कमरे में रह रहा है. उसने अच्छी नौकरी बताई थी, लेकिन प्राइवेट जॉब करता है. रिश्ते के समय दूल्हा पक्ष ने अपनी हकीकत छुपाई. इसी पर दुल्हन पक्ष के लोग आग बबूला हो गए. 

दो लाख रुपये देकर दूल्हे को छुड़या
इतना ही नहीं गुस्साए दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को पीटना शुरू कर दिया. दूल्हे के कपड़े तक फाड़ डाले. किसी तरह दूल्हे के दो बहनोई ने उसे बचाया, लेकिन वधू पक्ष वालों ने रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया. खर्च हुए पांच लाख रुपये की मांग की. इसके बाद रातभर दूल्हे को बंधक बनाकर रखा. दोनों बहनोई ने किसी तरह दो लाख रुपये का इंतजाम करके दुल्हन पक्ष को दिया, तब कहीं जाकर दूल्हे को छोड़ा गया.

दूल्हे की पिटाई कर दी 
इसके बाद भी दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे की दोबारा पिटाई लगाई. वहीं, दूल्हे का कहना था कि शादी से पहले उसकी लड़की से फोन पर बातचीत होती थी. उसने बताया था कि वह मथुरा में अपनी मां और भाई के साथ किराये पर रहता है. दोनों परिवार मैट्रिमोनियल साइट पर मिले थे. इसके बाद रिश्ता तय हो गया था. सुबह पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौत करा दिया.  

Mathura News

