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मृतकों का अपमान क्यों? कफन बाहर आए, कंकाल दिखने लगे..और मुआवजे के नाम पर थमाया सिर्फ 100 रुपये का नोट

Mathura cemetery dispute: यूपी के मथुरा में नगर निगम की एक कार्रवाई से बवाल मचा हुआ है. कब्रिस्तान में 9 कब्रों को तोड़ दिया गया. कब्रिस्तान समिति ने मृतकों का अपमान बताते हुए सीएम पोर्टल पर शिकायत की है.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 27, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:25 AM IST
मृतकों का अपमान क्यों? कफन बाहर आए, कंकाल दिखने लगे..और मुआवजे के नाम पर थमाया सिर्फ 100 रुपये का नोट
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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