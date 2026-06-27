/मृतकों का अपमान क्यों? कफन बाहर आए, कंकाल दिखने लगे..और मुआवजे के नाम पर थमाया सिर्फ 100 रुपये का नोट

मुआवजा मौजूदा नियमों के तहत तय किया गया-नगर निगम अधिकारी

दूसरी ओर, नगर निगम के अधिकारियों ने इस मूल्यांकन को सही ठहराया है. अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया कि नगर निगम ने संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुआवजे की गणना उस समय के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों और मौजूदा नियमों के अनुसार की गई थी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि नागरिक निकाय (नगर निगम) धार्मिक या दफन स्थलों को होने वाले किसी भी नुकसान का समर्थन नहीं करता है.