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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: वृंदावन श्रीबांकेबिहारी मंदिर की गली संख्या पांच में गोस्वामी के मकान का छज्जा गिरने से हुए हादसे के बाद मंदिर के आसपास की गलियों के जर्जर मकानों के स्वामियों को नोटिस देने की कार्रवाई शुरु की है. इससे पहले निगम की टीम ने मंदिर क्षेत्र में सर्वे किया और जर्जर एवं गिरासू मकान चिह्नित किए. सभी जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस थमाए गए हैं.
तैयार की गई पुराने और जर्जर मकानों की सूची
श्रीबांकेबिहारी मंदिर के वीआईपी गेट के सामने वाली गली में सुधीर कुमार गोस्वामी के तीन मंजिला मकान का छज्जा सोमवार शाम कोगिरने से नौ श्रद्धालु घायल हो गए थे. बुधवार को निगम के निर्माण विभाग के एक्सईएन अमरेंद्र गौतम के साथ जेई अरुण कुमार और निगम की टीम ने मंदिर के आसपास की गलियों का सर्वे किया.
मकान मालिकों को नोटिस
इस दौरान टीम ने पुराने और जर्जर मकानों की सची तैयार कर उन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं. धारा 1 -1 व 2 के नोटिस जर्जर भवनों के गेट पर भी चस्पा किए हैं साथ ही मकान मालिकों को चेतावनी दी है कि वह 15 दिन में मकानों की मरम्मत करा लें. यदि निर्धारित समय सीमा में मरम्मत नहीं कराई या मकान कि गिरासू हिस्से को नहीं हटाया तो निगम उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएगा.
क्या बोले अधिकारी?
निगम ने जिस मकान का छज्जा गिरने से हादसा हुआ उसके मालिक सुधीर कुमार गोस्वामी सहित 57 भवन स्वामियों की सूची तैयार कर नोटिस थमाए हैं. इनमें वह भवन भी शामिल हैं जिनको 2023 में नोटिस दिया पर उन्होंने अपने मकान के जर्जर हिस्से को न हटाया और न उसकी मरम्मत कराई. एक्सईएन अमरेंद्र गौतम ने बताया कि नोटिस देने के 15 दिन बाद फिर से सर्वे किया जाएगा. यदि सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी.
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