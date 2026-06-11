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मथुरा-वृंदावन के जर्जर भवनों पर चला प्रशासन का डंडा, मकान मालिकों को नोटिस जारी

Mathura Unsafe Houses Notice: वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास मंगलवार शाम हुए हादसे के बाद नगर निगम हरकत में आया है. हादसे के बाद निगम अधिकारियों ने क्षेत्र में जर्जर भवनों का सर्वे कराया.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 11, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:02 PM IST
मथुरा-वृंदावन के जर्जर भवनों पर चला प्रशासन का डंडा, मकान मालिकों को नोटिस जारी
Image Credit: Mathura News

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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