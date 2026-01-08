Advertisement
लाइट काटी, रातभर दौड़ते दिखे हथियार लिए सुरक्षा जवान, बांके बिहारी मंदिर में NSG की मॉक ड्रिल

Mathura Mock Drill: बुधवार की देर रात बांके बिहारी मंदिर पर बड़ी संख्या में अलग अलग सुरक्षा एजेंसी से जुड़े सुरक्षा कर्मी पहुंचे. इलाके की लाइट काट दी गई. NSG कमांडो ने मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया. गाड़ियों के सायरन ने सर्द रात में घरों में दुबके लोगों के कान खड़े कर दिए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:59 AM IST
Mathura News: बुधवार की देर रात बांके बिहारी मंदिर पर बड़ी संख्या में अलग अलग सुरक्षा एजेंसी से जुड़े सुरक्षा कर्मी पहुंचे. इलाके की लाइट काट दी गई. NSG कमांडो ने मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया. गाड़ियों के सायरन ने सर्द रात में घरों में दुबके लोगों के कान खड़े कर दिए. देर रात पहुंचे सुरक्षा कर्मी रात भर इधर से उधर दौड़ते रहे. यह कवायद थी आपात स्थिति या आतंकी वारदात से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल की.

सुरक्षा एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल
वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और आस पास की गलियों में NSG कमांडोज ने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की. रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में NSG कमांडो हाथों में हथियार ले पहुंच गए. कोई भी अनहोनी घटना या आतंकी घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की.

रात दस बजे शुरू हुई मॉक ड्रिल
बुधवार को देर रात बांके बिहारी मंदिर के आसपास अचानक अफरा तफरी मच गई. मंदिर के आसपास मौजूद इक्का दुक्का लोगों को वहां से सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया. यहां गेट नंबर एक से कुछ लोग एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लाते दिखाई दिए. इसके बाद स्ट्रेचर पर लाए गए व्यक्ति को E कार्ट की मदद से अस्पताल पहुंचाने का मॉक ड्रिल किया गया.

हमने को नाकाम करने की तैयारी का रिहर्सल
इसके कुछ देर बाद ही अचानक मंदिर के आसपास मौजूद घरों की छत और गलियों में आधुनिक हथियारों से लैस NSG कमांडो नजर आए. यह कमांडो देखने को लग रहा था किसी आतंकी की तलाश कर रहे हैं. मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ खत्म होने के बाद पहुंचे एनएसजी कमांडो फोर्स ने मंदिर का मुआयना किया और मंदिर के अंदर और बाहर के हालातों का जायजा लिया. इसके बाद 11 बजे एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल शुरू की. सबसे पहले आसपास की बिजली काट दी गई. मंदिर में भक्तों की भीड़ के बीच आतंकी हमले का सामना करने के साथ हमले को विफल करने की तैयारी का रिहर्सल किया.

3 बजे तक चली मॉकड्रिल
रिहर्सल में हुए आतंकी हमले में चार लोगों को गोली लगी. उन्हें स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने की रिहर्सल एनएसजी कमांडो ने की. एक घायल का उपचार मंदिर में ही शुरू कर दिया गया. ये मॉक ड्रिल रात 3 बजे तक चली. इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ विभाग, दमकल और पुलिस फोर्स रहा. बताया जा रहा है कि 150 से अधिक NSG कमांडो मौजूद रहे.

