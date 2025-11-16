सनातन पदयात्रा के अंतिम दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में राजपाल–एकता कपूर सहित कई हस्तियों ने लगाई हाजिरी

Sanatan Hindu Padyatra: सनातन हिंदू पदयात्रा का रविवार को अंतिम दिन होने के कारण सुबह से ही हजारों भक्त वृंदावन में एकत्र होने लगे. ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद यात्रा के समापन की तैयारी है. दूर-दूर से आए अनुयायी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.



पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट पर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. एसपी सुरेश रावत ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है और सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग व डीएफएमडी लगाए गए हैं. जांच-पड़ताल के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. प्रशासन का उद्देश्य है कि भीड़ नियंत्रण के साथ भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

दूर-दूर से आए अनुयायियों में उत्साह

विभिन्न राज्यों से पहुंचे भक्तों ने पदयात्रा को अपने लिए सौभाग्य बताया. गोरखपुर से आए एक अनुयायी ने कहा कि आज हिंदू समाज जाग रहा है और भारत को फिर से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है. उन्होंने बताया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रति उनकी भक्ति और आस्था ही उन्हें इतनी दूरी तय कर यहां लाई है.

संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर यात्रा

यात्रा में शामिल हुए एक संत ने बताया कि वे 7 नवंबर से ही पदयात्रा के साथ जुड़े हैं और हर कदम पर दिव्य अनुभव मिला है. संत ने कहा कि यात्रा में शामिल होना ऐसे है जैसे भगवान राम और हनुमान के साक्षात दर्शन हो रहे हों. लगातार दस दिनों तक चले धार्मिक कार्यक्रमों ने संतों और भक्तों को गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का अहसास कराया.

दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिवसीय यात्रा और सेलिब्रिटी उपस्थिति

7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई यह 10 दिवसीय यात्रा दिल्ली व दो राज्यों से होकर वृंदावन पहुंची. जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ी, प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियां भी इसमें शामिल होती नज़र आईं. राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी, जुबिन नौटियाल, बी प्राक, सिंगर स्वाति मिश्रा, जया किशोरी और एकता कपूर को भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलते देखा गया, जिससे यात्रा का उत्साह और बढ़ गया.