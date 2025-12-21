रील्स का जानलेवा जुनून! 20 फ़ीट ऊंचे होर्डिंग पिलर पर खतरनाक पुश-अप, मथुरा की वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Mathura News: मथुरा में सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स पाने की अंधी चाहत अब युवाओं की जान पर भारी पड़ रही है. ताजा मामला मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ कुछ युवक अपनी जान जोखिम में डालकर सरकारी होर्डिंग के ऊँचे पिलरों पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : यूपी के मथुरा में सोशल मीडिया पर ''लाइक'' और ''फॉलोअर्स'' पाने की अंधी चाहत अब युवाओं की जान पर भारी पड़ रही है. ताजा मामला मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ कुछ युवक अपनी जान जोखिम में डालकर सरकारी होर्डिंग के ऊँचे पिलरों पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसने स्थानीय प्रशासन और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है.
क्या हैं पूरा मामला ?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार ये युवा बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जमीन से कई फीट ऊँचे लोहे के पिलरों पर लटके हुए हैं. रील बनाने के चक्कर में ये युवक पिलर के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़कर कलाबाजियां दिखा रहे हैं. एक मामूली सी चूक या हाथ फिसलने की स्थिति में उनकी जान जा सकती है, लेकिन इन युवाओं में न तो अपनी जान की परवाह दिख रही है और न ही कानून का कोई डर.
प्रशासन और नियमों को चुनौती
सड़कों के किनारे लगे ये सरकारी होर्डिंग पिलर विज्ञापनों और सूचनाओं के लिए होते हैं, न कि कसरत या स्टंटबाजी के लिए. सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह दुरुपयोग करना और खुद की जान खतरे में डालना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के बीच ''वायरल'' होने की ऐसी होड़ मची है कि वे सही और गलत का अंतर भूल चुके हैं
सख्त कार्रवाई की मांग
क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक स्टंट करने वाले युवाओं की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि अन्य युवाओं को इससे सबक मिल सके.सोशल मीडिया के लिए बनाए जाने वाले ये वीडियो चंद सेकंड की प्रसिद्धि तो दिला सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरे परिवार के लिए उम्र भर का दर्द बन सकती है. प्रशासन अपील करता है कि युवा ऐसे जानलेवा स्टंट्स से दूर रहें
