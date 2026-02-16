18 या 19 फरवरी, यूपी में कब है फुलेरा दूज? ब्रज से जुड़ी है इस त्योहार की पौराणिक कथा, नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त!

Phulera Dooj 2026: सनातन धर्म में फुलेरा दूज का पर्व बहुत ही खास माना जाता है. यह दिन प्रेम के प्रतीक भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है. वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर फुलेरा दूज (Phulera Dooj 2026) का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी को समर्पित है.
Phulera Dooj 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ‘फुलेरा दूज’ का त्योहार मनाया जाता है. यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से ही ब्रज में होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है. फुलेरा दूज पूरा दिन ‘अबूझ मुहूर्त’ होता है, यानी इस दिन किसी भी शुभ काम के लिए पंडित से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती. आइए जानते हैं साल 2026 में फुलेरा दूज की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व.
फुलेरा दूज का शाब्दिक अर्थ
फुलेरा दूज का शाब्दिक अर्थ है फूलों का दिन. ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली थी.इस खास अवसर पर मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है.
कब है फुलेरा दूज 2026?
वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह में 19 फरवरी को फुलेरा दूज मनाई जाएगी.
फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत
18 फरवरी को दोपहर 04 बजकर 57 मिनट पर
फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का समापन
19 फरवरी को दोपहर 03 बजकर 58 मिनट पर
फुलेरा दूज 2026 शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
मुहूर्त का प्रकार समय (सुबह/दोपहर)
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 5 बजकर 14 मिनट से 06 बजकर 05 मिनट तक
शुभ मुहूर्त सुबह- सुबह 6:56 से 08:21 तक
चर मुहूर्त सुबह- दोपहर 11:10 से 12:35 तक
लाभ मुहूर्त दोपहर- दोपहर 12:35 से 02:00 तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 06 बजकर 12 मिनट से 06 बजकर 37 मिनट तक
पढ़िए फुलेरा दूज से जुड़ी पौराणिक कथा
फुलेरा दूज के पर्व को पूरे ब्रज में उत्साह के साथ मनाया जाता है, इस दिन खास रौनक देखने को मिलती है. कथाओं की मानें तो, एक बार भगवान श्रीकृष्ण काफी लंबे समय तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके, जिससे राधा रानी बहुत दुखी हो गईं. जब वो दुखी हुईं तो प्रकृति भी मुरझा गई. मथुरा और वृंदावन के वन सूखने लगे. जब भगवान श्रीकृष्ण को इस बात का पता चला, तो श्रीराधा रानी से मिलने बरसाने पहुंच गए. राधा को उदास देख कान्हा जीने एक फूल तोड़कर उनके ऊपर फेंक दिया. जिसके बाद राधा खुश हो गईं. फिर इसके बाद कृष्ण और गोपियों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए. ऐसा कहा जाता है कि तभी से इस दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी पर फूल बरसाए जाते हैं.
