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इंजीनियर साधु निकला हवस का पुजारी! ऑनलाइन प्रवचन की आड़ में B.Tech युवतियों को बनाया शिकार, करता था ब्लैकमेल

Mathura News: मथुरा जिले पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर ऐसे इंजीनियर साधु को पकड़ा है, जो ऑनलाइन भजन कीर्तिन की आड़ में  B.Tech युवतियों को फंसाकर उनके साथ गंदी हरकत करता था फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था. 

Written By  Kanhaiya Lal Sharma|Edited By: Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 02, 2026, 02:35 PM IST
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इंजीनियर साधु गिरफ्तार
इंजीनियर साधु गिरफ्तार

कन्हैयालाल शर्मा/मथुरा: मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां ऑनलाइन प्रवचन और भजन-कीर्तन के ज़रिए ऊंचे पैकेजों पर काम करने वाली B.Tech पास युवतियों को अपने जाल में फंसाने वाले एक फर्जी साधु को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपित साधु खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जो युवतियों को नशीला पदार्थ देकर उनके साथ दुष्कर्म करता था और अश्लील वीडियो व तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था. 

इस तरह हुआ बड़े मामले का भंडाफोड़
यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब गोवर्धन थाना क्षेत्र के एक किराए के मकान में रहने वाली एक युवती की बहन ने एसएसपी श्लोक कुमार को एक प्रार्थना-पत्र सौंपा. 

शिकायत के मुताबिक :
छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली पीड़िता बीएससी नर्सिंग तृतीय सेमेस्टर की छात्रा है, जो 15 मई को मथुरा आई थी. वह भजन-कीर्तन मंडली के माध्यम से कथित साधु अभिषेक मिश्रा के संपर्क में आई थी. 15 मई की रात अभिषेक ने उसे भगवान का प्रसाद बताकर दूध पिलाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गई. इसके बाद अभिषेक मिश्रा ने  बेहोशी की हालत में उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई. 

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5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप
अश्लील हरकतों के बाद आरोपी ने वीडियो कॉल कर पीड़िता से 5 लाख रुपये की मांग की और पैसे न देने पर निजी फोटो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी दी. 

एसएसपी के आदेश पर 25 मई को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब जांच शुरू की और अन्य पीड़ित युवतियों व उनके परिजनों से बात की, तो खुलासा हुआ कि आरोपी B.Tech युवतियों को निशाना बनाता था. आरोपी अभिषेक मिश्रा मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है और उसने वर्ष 2021 में रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की थी. वह पिछले तीन साल से गोवर्धन के राधाकुंड में मकान किराए पर लेकर रह रहा था. 

पढ़ा-लिखा होने के कारण वह ऑनलाइन प्रवचन के जरिए विशेष रूप से उन बीटेक युवतियों को निशाना बनाता था जो विभिन्न बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थीं. उन्हें अपने जाल में फंसाकर वह नशीला पदार्थ देता, दुष्कर्म करता और फिर उनकी तस्वीरें खींच लेता और वीडियो बना लेता था. 

उगाही के पैसों से खरीदा मकान और बनाया 'आश्रम'
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी इन अश्लील वीडियो और तस्वीरों के बल पर युवतियों से मोटी रकम वसूलता था. युवतियों से ब्लैकमेल कर ऐंठे गए इसी धन से उसने राधाकुंड में एक मकान खरीदा था, जिसमें उसने अपना एक कथित 'आश्रम' भी बना रखा था।

पुलिस ने छापा मारकर तीन को मुक्त कराया
एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पुलिस टीम ने सोमवार शाम को आरोपी अभिषेक मिश्रा को राधाकुंड स्थित उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया है.  अभिषेक को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस ने मौके से  दो युवतियों और एक बालक को सुरक्षित मुक्त कराया है, जिन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया है. आरोपी के मोबाइल से एक दर्जन से अधिक युवक-युवतियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं. 

फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है. 

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