मथुरा में चल रहा था देह व्‍यापार का धंधा, पुलिस ने 11 लड़क‍ियों समेत 13 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा
मथुरा में चल रहा था देह व्‍यापार का धंधा, पुलिस ने 11 लड़क‍ियों समेत 13 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा

Mathura News:  मथुरा में पुलिस ने छापेमारी कर होटल की आड़ में चल रहे देह व्‍यापार के धंधे का खुलासा किया है. पुलिस ने देह व्‍यापार में लिप्‍त 11 लड़क‍ियों और दो लड़कों को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:53 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Mathura News: यूपी के मथुरा में दो अलग-अलग जगहों पर पुलिस ने रेड छापेमारी कर देह व्‍यापार का धंधा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. मथुरा पुलिस ने छापेमारी कर एक होटल और एक गेस्‍ट हाउस में देह व्‍यापार में लिप्‍त 11 युवती और दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया है. देह व्‍यापार धंधे में लिप्‍त गेस्‍ट हाउस मालिक को भी पकड़ लिया गया है. 

मथुरा में देह व्‍यापार का भंडाफोड़ 
जानकारी के मुताबिक, मथुरा पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि दीपक गेस्‍ट हाउस और देव पैलेस होटल में लंबे समय से देह व्‍यापार की शिकायत मिल रही थी. गुरुवार को पुलिस की अलग-अलग टीमों ने दीपक गेस्‍ट हाउस और देव पैलेस होटल में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने 11 युवती और दो पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है. सीओ सिटी आसना चौधरी ने बताया कि गेस्ट हाउस मालिक दीपक खंडेलवाल को भी गिरफ्तार किया गया है. 

आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए युवक-युवतियां 
उन्‍होंने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों स्थानों से देह व्यापार में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त की है. दीपक गेस्ट हाउस से पांच और देव पैलेस होटल से 6 युवतियां हिरासत में ली हैं. एक माह के अंतराल में देह व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है. कोतवाली क्षेत्र में दीपक गेस्ट हाउस और हाईवे थाना में भरतपुर रोड पर देव पैलेस होटल पर मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई है. सीओ सिटी आसना चौधरी का कहना है कि देव पैलेस होटल के मालिक की भी तलाश की जा रही है. 

पिछले महीने भी हुई थी कार्रवाई 
बता दें कि इससे पिछले महीने में मथुरा में स्‍पा सेंटर और सैलून की आड़ में देह व्‍यापार का भंडाफोड़ किया था. कृष्‍णा नगर चौराहे के पास मुख्‍य मार्ग पर संचालित ब्‍लासम थाई स्‍पा एंड सैलून सेंटर पर छापेमारी कर कई युवक और युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था. पुलिस ने चार लड़कों और 15 लड़क‍ियों को रंगे हाथ पकड़ा था. इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. 

