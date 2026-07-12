/मथुरा में बड़ा एक्शन! ट्रस्ट और फाउंडेशन के नाम पर चल रहा था साइबर ठगी का खेल, 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा

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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों और उनके मददगारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मथुरा साइबर क्राइम थाने को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस टीम ने फर्जी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर देशभर से करीब 15 करोड़ रुपये की ठगी की रकम खपाने वाले 'म्यूल बैंक खातों' के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई है.
ऐसे खुला ठगी का ये खेल
मुख्यालय लखनऊ और एसएसपी मथुरा के निर्देश पर साइबर अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक राजकुमार पवार ने संदिग्ध खातों की जांच की थी. जांच में सामने आया कि साल 2025 में मथुरा के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की विभिन्न शाखाओं में 'जनकल्याण सेवा ट्रस्ट' और 'सहयोग पब्लिक फाउंडेशन' के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाए गए थे. इन खातों को अपराधियों द्वारा 'म्यूल अकाउंट' की तरह इस्तेमाल किया गया. इनमें से एक खाते (संख्या- 44103624040) में करीब 13 करोड़ 01 लाख रुपये, दूसरे खाते (संख्या- 44412042561) में 48 लाख रुपये और तीसरे खाते (संख्या- 44028479426) में 1 करोड़ 17 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए. इस तरह तीनों खातों में देशभर के पीड़ितों से ठगी गई कुल 15 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंगवाई गई और बाद में उसे निकालकर आर्थिक लाभ कमाया गया.
लीन लगते ही बदल लेते थे खाता
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी पंकज कुंतल बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था. जैसे ही बैंक द्वारा किसी एक खाते पर 'लीन' (लेनदेन पर रोक) लगाया जाता था, वह तुरंत दूसरा नया खाता खुलवा लेता था ताकि ठगी का पैसा रुकने न पाए. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर इन तीनों खातों के खिलाफ पूरे भारत से कुल 350 शिकायतें (क्रमशः 220, 93 और 37) दर्ज पाई गई हैं.
इन आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा
साइबर थाना पुलिस ने 11 जुलाई को दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं. पहले मुकदमे में पंकज कुंतल (निवासी अहमलकलां, मगोर्रा), वीरेन्द्र कुमार (निवासी तरौली, छाता) और अंकित त्रिपाठी (निवासी प्रयागराज) को नामजद किया गया है. वहीं, दूसरे मुकदमे में संदीप कुमार और धर्मेन्द्र सिंह (निवासीगण मिठौली, नौहझील) के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 61(2), 3(5) और 66डी आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.