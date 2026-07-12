/मथुरा में बड़ा एक्शन! ट्रस्ट और फाउंडेशन के नाम पर चल रहा था साइबर ठगी का खेल, 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा

ऐसे खुला ठगी का ये खेल

मुख्यालय लखनऊ और एसएसपी मथुरा के निर्देश पर साइबर अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक राजकुमार पवार ने संदिग्ध खातों की जांच की थी. जांच में सामने आया कि साल 2025 में मथुरा के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की विभिन्न शाखाओं में 'जनकल्याण सेवा ट्रस्ट' और 'सहयोग पब्लिक फाउंडेशन' के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाए गए थे. इन खातों को अपराधियों द्वारा 'म्यूल अकाउंट' की तरह इस्तेमाल किया गया. इनमें से एक खाते (संख्या- 44103624040) में करीब 13 करोड़ 01 लाख रुपये, दूसरे खाते (संख्या- 44412042561) में 48 लाख रुपये और तीसरे खाते (संख्या- 44028479426) में 1 करोड़ 17 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए. इस तरह तीनों खातों में देशभर के पीड़ितों से ठगी गई कुल 15 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंगवाई गई और बाद में उसे निकालकर आर्थिक लाभ कमाया गया.