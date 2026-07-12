Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Mathura
  • /मथुरा में बड़ा एक्शन! ट्रस्ट और फाउंडेशन के नाम पर चल रहा था साइबर ठगी का खेल, 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा

मथुरा में बड़ा एक्शन! ट्रस्ट और फाउंडेशन के नाम पर चल रहा था साइबर ठगी का खेल, 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा

Mathura News: पुलिस टीम ने फर्जी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर देशभर से करीब 15 करोड़ रुपये की ठगी की रकम खपाने वाले 'म्यूल बैंक खातों' के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 12, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:36 PM IST
मथुरा में बड़ा एक्शन! ट्रस्ट और फाउंडेशन के नाम पर चल रहा था साइबर ठगी का खेल, 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा
Image Credit: Cyber Fraud

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चढ़ावे के विवाद में टूटी शादी, कानपुर देहात में बिना दुल्हन लौटी बारात
kanpur Dehat54 min ago
2
 gonda news1 hr ago
3
Hardoi News2 hrs ago
4
Lucknow-Kanpur Expressway2 hrs ago
5
Banda News3 hrs ago