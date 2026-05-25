प्रेमानंद महाराज ने भक्तों के लिए जारी किया खास संदेश, बताया क्यों किया एकांतवास?

Premanand Maharaj Katha: वृंदावन के सुप्रसिद्ध और देश-विदेश में करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र संत श्रीहित प्रेमानंद महाराज जी ने अचानक अपने भक्तों के लिए खास संदेश जारी किया है. प्रेमानंद महाराज जी ने अपने एकांतवास और मौन व्रत को लेकर अपने भक्तों को खास संदेश दिया है. प्रेमानंद महाराज ने कहा कि मैं रहूं ना रहूं तुम्हारे गुरुदेव सदा तुम्हारे दिमाग में रहेंगे और वह एकांतवास और मौन व्रत कर रहे हैं, इसलिए वह आए ना आए, मिले ना मिले, लेकिन वह हमेशा साथ हैं और भक्तों से बहुत प्यार करते हैं.

बिना बोले भी तुम्हारे दिमाग में रहूंगा

प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की ओर से महाराज जी की पदयात्रा, एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें महाराज जी के सभी कार्यक्रमों को निरस्त होने की जानकारी दी गई. इसके बाद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आने वाले लाखों भक्तों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा था. इसके बाद महाराज जी ने आश्रम के बाहर आकर भक्तों को दर्शन दिए. प्रेमानंद महाराज जी ने भक्तों को सांत्वना देते हुए कहा कि वह बिल्कुल चिंता ना करें, हम मिले ना मिले, बोले ना बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं. यदि तुम्हें इस प्यार पर विश्वास है तो बस श्रीजी के चरणों पर ध्यान लगाओ. उन्होंने भक्तों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भौतिक रूप से उनके सामने होना जरूरी नहीं है. बिना बोले भी वे अपने भक्तों के मानस और विचारों में हमेशा उपस्थित रहेंगे.

इस्ट पर रखें भरोसा, किसी व्यक्ति पर नहीं

प्रेमानंद महाराज जी ने अपने संदेश में आत्मनिर्भर, आध्यात्मिक जीवन जीने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि तुम्हारा भरण पोषण तुम्हारे ईस्ट के द्वारा होगा. किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं और जब तुम्हें कभी यह लगने लगे कि तुम्हारा जीवन किसी व्यक्ति के भरोसे चल रहा है तो उसे तुरंत छोड़ देना. उन्होंने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर निर्भय, निश्चिंत रहें और अपना पूरा समय केवल नाम जप और भजन में लगाएं.

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मौन व्रत और एकांतवास तुम्हारे लिए

अक्सर संतों के मौन और एकांतवास को संसार से विरक्त माना जाता है, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इसका एक अलग ही पहलू सामने रखा है. उन्होंने कहा कि हमारा यह मौन व्रत और एकांत वास, हमारे लिए नहीं है बल्कि आप लोगों के लिए ही है, हमारा जो होना था वह हो गया. अब जो कुछ भी हो रहा है वह सब आप सबके कल्याण के लिए ही हो रहा है. महाराज जी ने साफ किया कि यह मौन स्थाई नहीं है, जब उनका मौन होगा वह बता देंगे.

भक्तों को दिया महामंत्र, खूब भजन करो और सुखी रहो

प्रेमानंद महाराज जी ने अपने संदेश में भक्तों को केवल एक ही मार्ग पर चलने की सलाह दी कि वह खूब भजन करो नाम जप करो, राधा रानी के आश्रित रहो और सुखी रहो. प्रेमानन्द महाराज जी ने कहा कि बिल्कुल चिंता ना करो हम मिले ना मिले बोले ना बोले हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं. यह चिंता नहीं करनी है कि कैसे हमारा उत्थान होगा. बिना बोले तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे गुरुदेव रहेंगे. हम चुपचाप शांत एकांतवास कर रहे हैं, वह एकांत हमारे लिए मौन नहीं है आपको सेवा देने के लिए है.

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