Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा शुरू, हाथ जोड़कर भक्तों का किया अभिवादन, दिखा भक्ति का सैलाब

Premanand Ji Maharaj Padyatra: मथुरा-वृन्दावन में पूज्य संत श्री प्रेमानन्द महाराज की नित्य होने वाली पदयात्रा एक बार फिर भक्ति और आस्था के अद्भुत संगम का केंद्र बन गई है. महाराज जी के दर्शनों के लिए हर रोज़ हज़ारों भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है, जो उनकी एक झलक पाने को आतुर रहते हैं.

शुरू की पदयात्रा

शुक्रवार को भी महाराज श्री ने अपनी यह अलौकिक यात्रा श्री हित केली कुंज आश्रम से शुरू की. अपनी धुन में मगन, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए, उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए. यह यात्रा राधा टीला तक चली, जहाँ उनके सान्निध्य में भक्तों ने भक्तिमय वातावरण का अनुभव किया. यात्रा मार्ग पर मौजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था. हर तरफ ''राधे-राधे'' की गूंज थी.

भक्तों ने किया अभिवादन

प्रेमानन्द महाराज ने इस दौरान हाथ जोड़कर भक्तों के अभिवादन को स्वीकार किया. उनका यह विनम्र भाव भक्तों के हृदय को छू गया. हालाँकि,आज उनकी पदयात्रा में एक परिवर्तन देखने को मिला. श्री हित केली कुंज आश्रम से राधा टीला तक की दूरी उन्होंने पैदल तय की, लेकिन वापसी में उन्होंने अपनी डिफेंडर गाड़ी का सहारा लिया और उसी में बैठकर आश्रम लौटे.

उमड़ी भक्तों की भीड़

महाराज श्री के दर्शनों के लिए उमड़ रही यह भीड़ उनकी लोकप्रियता और उनके प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा को दर्शाती है. उनकी पदयात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह वृंदावन की धरा को प्रेम और भक्ति से सींचने वाला एक दिव्य महोत्सव है.

वृंदावन के संत मिलने पहुंचे

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वृंदावन के संत प्रेमानन्द महाराज के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ीं चिंताओं के बीच बुधवार को उनसे मिलने के लिए वृंदावन के एक संत महाराज उनके आश्रम में पहुंचे. संत महाराज को देखकर प्रेमानन्द महाराज अपने आसन से खड़े हो गए और उस संत के सामने नतमस्तक हुए. इतना ही नहीं, उन्होंने संत की आरती की. उनके पांव धोए और उन पर पुष्प अर्पित किये. इस बीच संत के साथ अन्य एक संत महाराज ने भी प्रेमानन्द महाराज के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया.

कौन हैं संत राजेंद्र दास महाराज?

दरअसल, ये संत मलूक पीठ के पीठाधीश्वर राजेन्द्र दास महाराज हैं, जो प्रेमानन्द महाराज से मिलने पहुंचे थे. जैसे ही वे आश्रम में प्रवेश किये, उन्हें देखकर प्रेमानन्द महाराज अपने आसन को छोड़कर आगे बढ़े और संत के सामने नतमस्तक हो गए. उन्हें ऐसा करते देख संत राजेंद्र दास महाराज ने भी उन्हें उसी तरह प्रणाम किया. इसके बाद प्रेमानन्द महाराज ने राजेंद्र दास महाराज का फूलों से स्वागत किया. उनके पांव धोए और पुष्प अर्पित किये. उनके साथ आए पूज्य भक्तमाली बिहारी दास, पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने भी प्रेमानन्द महाराज को दंडवत होकर प्रणाम किया.