Zee UP-UttarakhandMathura

प्रेमानंद महाराज ने नहीं की पदयात्रा, भक्त हुए निराश, सामने आई ये बड़ी वजह

Premanand  Maharaj padayatra: वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा बुधवार को सुबह नहीं हुई. जिसके चलते भक्त निराश नजर आए. पदयात्रा न होने के पीछे वजह सामने आई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:36 AM IST
Premanand Maharaj Padyarta
मथुरा (कन्हैया शर्मा): वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की बुधवार सुबह की नियमित पदयात्रा स्थगित रहने से उनके हजारों भक्तों को निराशा हाथ लगी. महाराज जी के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु आज उनकी पदयात्रा मार्ग पर सुबह से ही कतार में खड़े थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने पदयात्रा नहीं की.

स्वास्थ्य है वजह
जानकारी के अनुसार, पदयात्रा न करने के पीछे मुख्य वजह स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है. महाराज जी लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, और समय-समय पर अस्वस्थ होने के कारण उनकी पदयात्रा को स्थगित करना पड़ता है. हालांकि, श्री हित केली कुंज आश्रम की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, जिससे भक्तों के बीच अटकलों का बाज़ार गर्म रहा.

घंटों खड़े रहे भक्त, आश्रम के बाहर दी एक झलक
हजारों की संख्या में श्री हित केली कुंज आश्रम के बाहर पहुँचे भक्तगण निराश होकर घंटों खड़े रहे. भक्तों की अटूट श्रद्धा को देखते हुए, प्रेमानंद महाराज ने आश्रम के बाहर खड़े होकर ही भक्तों को एक झलक दी और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया. महाराज जी की एक झलक पाकर ही भक्तों के चेहरे पर संतोष का भाव दिखा, लेकिन पदयात्रा न हो पाने का मलाल सभी को रहा.

रोज सुबह होती है पदयात्रा
यह पदयात्रा, जो हर सुबह होती है, भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव होती है, जहाँ वे महाराज जी के साथ राधे-राधे का जाप करते हुए चलते हैं. पदयात्रा स्थगित होने से न केवल दर्शन प्रभावित हुए हैं, बल्कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर कुछ समय के लिए वातावरण बदलाव देखने को मिला. आश्रम के सेवादारों ने भक्तों से शांति बनाए रखने और संयम रखने की अपील की है. सूत्रों के अनुसार, महाराज जी को विश्राम की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य में सुधार होते ही वह अपनी नित्य पदयात्रा फिर से शुरू करेंगे.

Mathura

