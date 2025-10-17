Advertisement
प्रेमानंद महाराज की अब कैसी है तबीयत? वृंदावन वाले महाराज ने अफवाह फैलाने वालों को दिया जवाब

Premanand Maharaj Health News: बता दें कि पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर खूब फर्जी खबरें चल रही थीं. अब प्रेमानंद महाराज ने अफवाहों पर जवाब दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:28 PM IST
Premanand Maharaj
Premanand Maharaj

Premanand Maharaj Health News: प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें आई थीं. अब खुद प्रेमानंद महाराज ने इन खबरों का जवाब दिया है. प्रेमानंद महाराज इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के प्रति नाराजगी जाहिर की है. इतना ही नहीं प्रेमानंद महाराज ने रुपये कमाने के चक्‍कर में फेक न्‍यूज न फैलाने की अपील की है. प्रेमानंद महाराज पैदल यात्रा करते भी दिखे. 

प्रेमानंद महाराज ने अपनी सेहत को लेकर दी जानकारी
बता दें कि पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर खूब फर्जी खबरें चल रही थीं. इस बीच प्रेमानंद महाराज ने श्री हित केलि कुंज आश्रम से राधा टीला तक की पैदल यात्रा की है. वापसी में वह कार पर बैठकर आए. एक बार फ‍िर प्रेमानंद महाराज को देखने को वालों की भीड़ सड़कों पर लग गई थी. प्रेमानंद महाराज ने सुबह पैदल यात्रा कर गलत न्‍यूज फैलाने वालों को जवाब दे दिया है. 

प्रेमानंद महाराज ने दिया जवाब  
प्रेमानंद महाराज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी जारी किया है. इसमें प्रेमानंद महाराज से एक भक्‍त उनकी तबीयत के बारे में सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाहों का जिक्र किया. इस पर पहले तो प्रेमानंद महाराज जोर से हंसने लगे. इसके बाद कहा कि हम इतने भी सीरियस नहीं थे. कुछ ज्‍यादा ही दिखा दिया. उन्‍होंने कहा कि जो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं उन्‍हें समझना चाहिए कि यह गलत है. एक तरह का अपराध है. भागवतिक अपराध है. 

बिना फैक्‍ट चेक किए कुछ भी शेयर न करें  
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आपने झूठी खबर फैलाई. इससे हजारों लोग दुखी हुए तो उनके दुख का कारण आप बने. व्‍यूज आपको रुपये दे सकता है, लेकिन आपके द्वारा किए गए अपराध से नहीं बचा सकता है. अपराध करने से पहले आपको समझना चाहिए था. प्रेमानंद महाराज ने बिना फैक्‍ट चेक किए चीजों को शेयर करने से बचने की अपील की है. 

यह भी पढ़ें : Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा शुरू, हाथ जोड़कर भक्तों का किया अभिवादन, दिखा भक्ति का सैलाब

यह भी पढ़ें :  Mathura News : प्रेमानंद महाराज ने बढ़ाया पदयात्रा की दूरी,हजारों भक्तों का उमड़ा सैलाब,स्वास्थ्य को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा अपडेट

