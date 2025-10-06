Mathura News: राधा नाम के प्रचारक और वृंदावन के प्रसिद्ध संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक न होने के कारण उनके लाखों भक्तों में गहरी चिंता का माहौल है. स्वास्थ्य कारणों से उनकी नियमित पदयात्रा और सुबह के सार्वजनिक दर्शन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. इसके चलते श्री राधे हित केलि कुंज आश्रम के बाहर और पदयात्रा मार्ग पर भक्तों की भीड़ में मायूसी छाई हुई है.

प्रेमानंद महाराज की तबीयत कैसी?

प्रेमानंद जी महाराज लंबे समय से किडनी (गुर्दे) की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं. यह समस्या करीब 17-20 वर्षों पुरानी बताई जाती है. इसका जिक्र वे अपने सत्संगों में भी कर चुके हैं. आश्रम से मिली जानकारी के अनुसार, उनकी स्थिति को देखते हुए इन दिनों उनकी रोजाना डायलिसिस की जा रही है.

इसलिए पदयात्रा स्‍थगित की गई

बताया गया कि महाराज जी किडनी फेलियर की समस्या से ग्रस्त हैं. उनका इलाज आश्रम के भीतर विशेष चिकित्सा निगरानी में चल रहा है. श्री राधे हित केलि कुंज आश्रम की ओर से आधिकारिक संदेश जारी किया गया है कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए अगली सूचना तक पदयात्रा स्थगित रहेगी. किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

दर्शन स्थगित होने से चिंतित हैं भक्त

प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम से सुबह की पदयात्रा के दौरान भक्तों को दर्शन देते थे, जो कि पिछले कुछ दिनों से बंद है. यह सूचना मिलने के बावजूद उनके आश्रम के बाहर और पदयात्रा मार्ग पर सुबह के समय देखा जा सकता है कि भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं. पदयात्रा मार्ग पर सन्नाटा छा जाने से भक्तों में निराशा है.

