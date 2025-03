क्या है प्रेमानंद महाराज का असली नाम? 13 साल में घर छोड़ा बने सन्यासी, पढ़ें कानपुर से वृंदावन पहुंचने की कहानी

premanand Maharaj Real name Anirudh kumar pandey left home at age 13 know life family biography kaise bane sanyasi in hindi

Swami Premanand Maharaj , who is Swami Premanand Maharaj , original name of Swami Premanand Maharaj , where is Swami Premanand Maharaj's ashram , where is Swami Premanand Maharaj's house,स्वामी प्रेमानंद महाराज , कौन है स्वामी प्रेमानंद महाराज , स्वामी प्रेमानंद महाराज का मूल नाम , कहाँ है स्वामी प्रेमानंद महाराज का आश्रम , कहां है स्वामी प्रेमानंद महाराज का घर , Premanand ji maharaj News in Hindi,Premanand Maharaj, Premanand Maharaj From Kanpur

Premanand Ji Maharaj Story: प्रेमानंद महाराज को आज देश-दुनिया में हर कोई जानता है. प्रेमानंद महाराज वृंदावन के एक चर्चित संत हैं. उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़े-बड़े अभिनेता, नेता, खिलाड़ी पहुंचते हैं.

Premanand Ji Maharaj: वृंदावन में रहने वाले स्वामी प्रेमानंद महाराज के के करोड़ों भक्त हैं. उनकी झलक पाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं. उनका सरल स्वभाव उनको और खास बनाता है. उनके सत्संग को सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में लोग सुनते और देखते है . प्रेमानंद महाराज के सत्संग और दर्शन कार्यक्रमों में न कोई वीआईपी है और न ही किसी के लिए अलग विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है. महाराज न कोई चमत्कार का दावा करते हैं और न ही कभी अन्य लोगों की तरह अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं. प्रेमानंदजी महाराज के शिष्यों और अनुयायियों में क्रिकेटर विराट कोहली, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे शीर्ष हस्तियां भी हैं. क्या आप जानते हैं कि कैसे कानपुर का एक बालक अनिरुद्ध पांडे घर छोड़कर सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा. आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े किस्सों के बारे में...

कब हुआ कहां हुआ प्रेमानंद महाराज जी का जन्‍म?

प्रेमानंद महाराज का जन्‍म साल 1969 में उत्‍तर प्रदेश के कानपुर के पास सरसौल ब्‍लॉक के गांव अखरी में हुआ था. यूपी के विनम्र और अत्यंत सात्विक ब्राह्मण (पांडे) परिवार में हुआ.

क्या है असली नाम

यह एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं. प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है.

कहां रहते हैं प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद महाराज का वृंदावन वराह घाट स्थित श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में उनका स्थायी निवास है. प्रेमानंद की भक्ति साधनामय जीवन राधा रानी की सेवा में समर्पित है. महाराज रात में करीब तीन बजे छटीकरा रोड पर श्री कृष्ण शरणम सोसायटी से रमणरेती में बने अपने आश्रम श्री हित राधा केलि कुंज में आते हैं. वो अपने भक्तों के साथ दो किलोमीटर से लंबी पदयात्रा पर निकलते हैं. हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए वहां पर डटे रहते हैं.

प्रेमानंद महाराज के परिवार में कौन-कौन

उनके पिता का नाम शंभू पांडे और मां का नाम रमा देवी था. प्रेमानंद महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था. उनके पिता व दादा भी थे सन्‍यासी थे. अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में जन्‍मे प्रेमानंद महाराज के घर का पूरा माहौल भक्तिमय, शांत और पवित्र था. पिता शंभू पांडे व माता रमा देवी के मन में संतों के प्रति सम्‍मान हमेशा से रहा.अनिरुद्ध कुमार पांडे के बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ करके परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया.

13 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर

प्रेमानंद महाराज ने 12-13 साल की उम्र में ही सन्यास लेने का फैसला किया और घर-गांव छोड़ दिया. एक समय वह वृन्दावन आ गये. यहां रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, भक्ति की और ठाकुर श्री राधाबल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली. पाँचवीं कक्षा में ही सुखसागर (Premananda Maharaj Ji Spiritual Journey) पढ़ने लगे थे. परिवार में भक्तिमय माहौल होने का असर अनिरुद्ध कुमार पांडे के मन पर भी पड़ा। इन्‍होंने बहुत छोटी उम्र में ही विभिन्न प्रार्थनाएँ (चालीसा) पढ़ना शुरू कर दिया था

किडनी का नाम राधा-कृष्ण

प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां कई सालों से खराब हैं. बताया जाता है कि युवावस्था में 35 साल की उम्र में उन्हें एक बार पेट में संक्रमण हुआ. उन्हें रामकृष्ण मिशन के अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं मेडिकल जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनियां अब काम करना बंद कर चुकी हैं और वो कुछ सालों के ही मेहमान हैं, लेकिन यह उनकी अटूट श्रद्धा और जिजीविषा उन्हें आज भी जीवित रखे हुए है. उनका पूरा दिन डायलिसिस यानी खून को साफ करने की प्रक्रिया चलती रहती है. हालांकि उनका प्रवचन कार्यक्रम रोज चलता है.कई भक्तों ने उन्हें अपनी किडनी दान देने का प्रस्ताव दिया लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया. उनके एक गुर्दे का नाम कृष्ण और दूसरे का राधा है.