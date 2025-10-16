Mathura News : प्रेमानंद महाराज ने बढ़ाया पदयात्रा की दूरी,हजारों भक्तों का उमड़ा सैलाब,स्वास्थ्य को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा अपडेट

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन से संत प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों के लिए सुबह खुशखबरी लेकर आई. लंबे अंतराल के बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा एक बार फिर शुरू कर दी. सुबह करीब 2 बजे श्री राधे हित केलिकुंज आश्रम से बाहर निकलते ही उन्होंने परिक्रमा मार्ग की ओर प्रस्थान किया. इस दौरान उनके दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त उमड़ पड़े. परिक्रमा मार्ग 'राधे-राधे' के जयकारों से गूंजने लगा. भक्तों का उत्साह देखकर प्रेमानंद महाराज कई स्थानों पर रुककर उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते दिखाई दिए. प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार को देखकर भक्तों ने भी राहत की सांस ली.

पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य कारणों से सीमित थी यात्रा

बीते महीनों में प्रेमानंद महाराज की सेहत में उतार-चढ़ाव के चलते कई बार उनकी पदयात्रा स्थगित या संक्षिप्त की गई थी. इससे भक्तों में निराशा का माहौल था. लेकिन इस बार महाराज जी द्वारा न केवल यात्रा दोबारा शुरू करना बल्कि उसका रास्ता बढ़ाना, श्रद्धालुओं के लिए किसी दिव्य प्रसाद से कम नहीं लगा.

भक्तों का सैलाब उमड़ा, सड़कों पर राधे-राधे के जयकारे

जैसे ही महाराज जी की पदयात्रा बढ़ाने की सूचना मिली, भक्तों का सैलाब आश्रम और आसपास के इलाकों में उमड़ पड़ा. सैकड़ों श्रद्धालु देर रात से ही सड़क किनारे महाराज जी के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े रहे। जब प्रेमानंद महाराज अपने दिव्य स्वरूप में आगे बढ़े, तो वातावरण भाव-विभोर हो उठा। कई स्थानों पर उन्होंने रुककर भक्तों को मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया।

भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम

महाराज जी की यह यात्रा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राधा-कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गई। भक्तों की आस्था और महाराज जी की कृपा ने वृंदावन की गलियों को एक बार फिर भक्ति रस से भर दिया। रात्रि की निस्तब्धता में भी “राधे-राधे” की गूंज हर दिशा में फैलती रही, मानो संपूर्ण ब्रजभूमि प्रेम और अध्यात्म से आलोकित हो उठी।

भक्तों को मिला आशीर्वाद

पदयात्रा शुरू होने के साथ ही सभी भक्तों के चेहरे पर संतोष और श्रद्धा झलक उठी. महाराज ने अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अब स्वस्थ हैं. उनके दर्शन और आशीर्वाद पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. भक्तों में अपार उत्साह देखा गया. साथ ही, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों पर विराम भी लग गया.

प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया अपडेट

कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने पुष्टि की कि प्रेमानंद महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्होंने आगामी आध्यात्मिक पदयात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. यह खबर देशभर में उनके हजारों भक्तों के लिए राहत लेकर आई है.

