प्रेमानंद महाराज के भक्तों को बड़ी राहत! वृंदावन वाले बाबा का दर्शन पाना और भी आसान, नई व्यवस्था लागू

Premanand Maharaj: फेमस संत बाबा प्रेमानंद महाराज के केलि कुंज आश्रम में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. आश्रम प्रशासन द्वारा नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है. इससे अब श्रद्धालुओं को पहले की तुलना में कम समय में दर्शन एवं वार्तालाप का अवसर मिल सकेगा.

प्रेमानंद महाराज से मिलने के समय में बदलाव

नई व्यवस्था के अनुसार, श्रद्धालुओं को अब दिन में लाइन लगानी होगी. इसके बाद शाम के समय हाथ पर नंबर लिखकर एक टोकन दिया जाएगा. इस टोकन को लेकर श्रद्धालु अगले दिन सुबह 8:15 बजे गौतम ऋषि आश्रम पहुंचेंगे जहां टोकन के बदले उन्हें एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शन का टोकन प्राप्त होगा.

टोकन व्यवस्था में बदलाव

आश्रम प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ दिनों बाद व्यवस्था को और सरल किया जाएगा. इसके तहत श्रद्धालुओं को शाम के समय ही टोकन दे दिया जाएगा, जिससे वे अगले दिन सुबह सीधे अंदर जाकर दर्शन कर सकेंगे. इस नई व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की परेशानी कम करना है. पहले जहां एकांतिक वार्तालाप या दर्शन के लिए टोकन लेने में तीन दिन तक का समय लग जाता था. अब यह प्रक्रिया केवल दो दिनों में पूरी हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ

पहले दिन लाइन लगाकर टोकन लिया जाएगा और अगले दिन एकांतिक वार्तालाप या दर्शन प्राप्त हो जाएगा. इस बदलाव से दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. कम समय में दर्शन की सुविधा मिलने से भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होगी. आश्रम प्रशासन का मानना है कि इस नई प्रणाली से अव्यवस्था समाप्त होगी और श्रद्धालुओं को सुचारु रूप से बाबा प्रेमा नंद महाराज के दर्शन एवं मार्गदर्शन का लाभ मिल सकेगा.

ज्यादा श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन

कुल मिलाकर केलि कुंज आश्रम की यह नई व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली साबित होगी. अब कम समय में अधिक श्रद्धालु एकांतिक दर्शन एवं वार्तालाप का लाभ उठा सकेंगे.

यह भी पढ़ें : Mathura News: होली के बाद राधा रानी मंदिर में दर्शन का बदलेगा सिस्टम, अगर टोकन लेना भूले, तो नहीं मिलेगी एंट्री

यह भी पढ़ें : न समय का असर, न कलियुग का साया… यूपी का वो रहस्यमयी गांव जहां आज भी जीवित है सतयुग!