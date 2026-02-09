Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3103903
Zee UP-UttarakhandMathura

प्रेमानंद महाराज के भक्तों को बड़ी राहत! वृंदावन वाले बाबा का दर्शन पाना और भी आसान, नई व्यवस्था लागू

Premanand Maharaj darshan: केलि कुंज आश्रम में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रेमानंद महाराज से मिलने के ​नियमों में बदलाव किया गया है. ताकि अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकें. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Premanand Maharaj
Premanand Maharaj

Premanand Maharaj: फेमस संत बाबा प्रेमानंद महाराज के केलि कुंज आश्रम में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. आश्रम प्रशासन द्वारा नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है. इससे अब श्रद्धालुओं को पहले की तुलना में कम समय में दर्शन एवं वार्तालाप का अवसर मिल सकेगा. 

प्रेमानंद महाराज से मिलने के समय में बदलाव 
नई व्यवस्था के अनुसार, श्रद्धालुओं को अब दिन में लाइन लगानी होगी. इसके बाद शाम के समय हाथ पर नंबर लिखकर एक टोकन दिया जाएगा. इस टोकन को लेकर श्रद्धालु अगले दिन सुबह 8:15 बजे गौतम ऋषि आश्रम पहुंचेंगे जहां टोकन के बदले उन्हें एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शन का टोकन प्राप्त होगा. 

टोकन व्यवस्था में बदलाव 
आश्रम प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ दिनों बाद व्यवस्था को और सरल किया जाएगा. इसके तहत श्रद्धालुओं को शाम के समय ही टोकन दे दिया जाएगा, जिससे वे अगले दिन सुबह सीधे अंदर जाकर दर्शन कर सकेंगे. इस नई व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की परेशानी कम करना है. पहले जहां एकांतिक वार्तालाप या दर्शन के लिए टोकन लेने में तीन दिन तक का समय लग जाता था. अब यह प्रक्रिया केवल दो दिनों में पूरी हो जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ 
पहले दिन लाइन लगाकर टोकन लिया जाएगा और अगले दिन एकांतिक वार्तालाप या दर्शन प्राप्त हो जाएगा. इस बदलाव से दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. कम समय में दर्शन की सुविधा मिलने से भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होगी. आश्रम प्रशासन का मानना है कि इस नई प्रणाली से अव्यवस्था समाप्त होगी और श्रद्धालुओं को सुचारु रूप से बाबा प्रेमा नंद महाराज के दर्शन एवं मार्गदर्शन का लाभ मिल सकेगा. 

ज्यादा श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन 
कुल मिलाकर केलि कुंज आश्रम की यह नई व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली साबित होगी. अब कम समय में अधिक श्रद्धालु एकांतिक दर्शन एवं वार्तालाप का लाभ उठा सकेंगे. 

यह भी पढ़ें : Mathura News: होली के बाद राधा रानी मंदिर में दर्शन का बदलेगा सिस्टम, अगर टोकन लेना भूले, तो नहीं मिलेगी एंट्री

यह भी पढ़ें : न समय का असर, न कलियुग का साया… यूपी का वो रहस्यमयी गांव जहां आज भी जीवित है सतयुग!

TAGS

Premanand Maharaj

Trending news

Shamli news
दो नए गुजराती देश तोड़ रहे हैं... सस्पेंडेड अलंकार अग्निहोत्री का PM-शाह पर हमला
jalaun news
जालौन में BLO ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, मानसिक उत्पीड़न और धमकी का आरोप
Abdul Rahman murder
राम मंदिर उड़ाने की साजिश रचने वाले की हत्या, फरीदाबाद जेल में आधी रात भिड़े दो कैदी
kanpur lamborghini accident
लेम्बोर्गिनी कार हादसे का वीडियो सामने आया, शिवम मिश्रा को बचाने वाले पर गिरी गाज
prayagraj news
यूपी में राक्षसों का राज था....संगमनगरी पहुंचे तेलंगाना विधायक टी राजा का बड़ा बयान
Badaun news
शर्मनाक! साजन ने किया आबरू का सौदा, बदायूं में 1000 रुपये में कराया पत्नी का रेप
kanpur lamborghini accident
कितनी संपत्ति का मालिक है Tobacco King? बेटे के पास लेम्बोर्गिनी जैसी दर्जनभर कारें
Azamgarh news
केमिकल का जहर घोलकर बेच रहे थे ‘MILK’! 200 लीटर नकली दूध के साथ बड़ा रैकेट बेनकाब
Kanpur Accident News
कानपुर का कारोबारी केके मिश्रा कौन, जिसके बेटे ने लेंबोर्गिनी से सड़क पर मचाई तबाही
Unnao News
कौन हैं उम्रकैद काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर! 5 पॉइंट में जानें उन्नाव रेप केस