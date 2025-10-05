Premananda Ji Maharaj Health Update: वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है. प्रेमानंद जी महाराज के स्‍वास्‍थ्‍य को देखते हुए ऐसे फैसला लिया गया है. श्रीहित राधा केलि कुंज परिकर की ओर से यह जानकारी दी गई है. साथ ही कहा गया है कि प्रेमानंद जी महाराज के पदयात्रा मार्ग पर भक्‍त खड़े न हों.

बता दें कि बीते दिनों प्रेमानंद जी महाराज पदयात्रा पर नहीं आ रहे थे. इसके चलते हजारों भक्‍त उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे. हजारों भक्‍त प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा मार्ग पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन दर्शन नहीं मिले. इसके बाद भक्‍तों में प्रेमानंद महाराज के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर चिंता होने लगी. भक्‍तों की परेशानी को देखते हुए शनिवार को श्रीहित राधा केलि कुंज परिकर ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा बंद होने की सूचना दी.

मथुरा-वृंदावन के सभी संत प्रेमानंद महाराज की अच्‍छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. इन सभी के लिए अच्‍छी खबर है कि डॉक्‍टरों को भी उम्‍मीद है कि आराम करने से उनके स्‍वास्‍थ्‍य में अपेक्षित सुधार होगा. इसके बाद वह पदयात्रा जारी करने पर आगे सोच पाएंगे. बता दें कि प्रेमानंद महाराज अपनी सेहत के बारे में खुद कई बार बता चुके हैं कि उन्‍हें पॉलिस‍िस्‍ट किडनी नाम का रोग है, जो जेनेटिक है. मतलब उन्‍हें यह रोग आनुवंशिक तौर पर मिला है. उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं. उन्‍हें नियमित रूप से डायलिसिस करानी पड़ती है.

