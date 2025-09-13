प्रेमानंद महाराज 3 साल बाद पहुंचे बांके बिहारी मंदिर, ठाकुरजी के किए दर्शन, एक झलक पाने को बेताब दिखे भक्‍त
प्रेमानंद महाराज 3 साल बाद पहुंचे बांके बिहारी मंदिर, ठाकुरजी के किए दर्शन, एक झलक पाने को बेताब दिखे भक्‍त

Mathura News: प्रेमानंद महाराज तीन साल बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे. मंदिर में ठाकुर बांकेबिहारी जी के विधिवत दर्शन कर पूजा-अर्चना की. मंदिर के सेवायतों द्वारा उन्हें पूरी श्रद्धा और रीति-रिवाज के साथ पूजा करवाई गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:44 PM IST
Premanand Maharaj
Premanand Maharaj

Mathura News: प्रेमानंद महाराज तीन साल बाद बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे. प्रेमानंद महाराज के बांके बिहारी मंदिर पहुंचने की खबर फैली तो उन्‍हें देखने के लिए भीड़ जुट गई. भक्‍त प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने को बेताब रहे. संत प्रेमानंद ने करीब 10 मिनट तक मंदिर में रहकर भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए. हर कोई उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आतुर था. भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों को व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. 

प्रेमानंद महाराज के दर्शन को उमड़ी भीड़ 
मथुरा-वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे भक्‍तों की भीड़ जुटी थी. इस बीच अचानक मंदिर के गेट नंबर 2 से प्रेमानंद महाराज मंदिर परिसर में पहुंच गए. प्रेमानंद महाराज को देखकर भक्‍त उत्‍साहित हो गए. प्रेमानंद महाराज गेट नंबर 2 से आगे बढ़ते हुए वीआईपी कटहरा तक पहुंच तो भीड़ को दूर करने के लिए अनुयायियों और सुरक्षा गार्डों को कड़ी मशक्‍कत करनी पड़ी. इसके बाद प्रेमानंद महाराज वीआईपी कटहरा में पहुंचकर अराध्‍य बांके बिहारी जी के दर्शन किए. प्रेमानंद महाराज करीब 10 म‍िनट तक मंदिर में रुके. इसके बाद चले गए.   

तीन साल बाद पहुंचे थे बांके बिहारी मंदिर 
बता दें कि प्रेमानंद महाराज तीन साल बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे. मंदिर में ठाकुर बांकेबिहारी जी के विधिवत दर्शन कर पूजा-अर्चना की. मंदिर के सेवायतों द्वारा उन्हें पूरी श्रद्धा और रीति-रिवाज के साथ पूजा करवाई गई. प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू होती दिखी. कहा जाता है राधा रानी में लीन होने से पहले बांके बिहारी जी का ही प्रेम उन्हें वृन्दावन खींच लाया था. कुछ समय बांके बिहारी जी की आराधना करने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को राधा रानी की भक्ति में लीन हो गए. 

यह भी पढ़ें : वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में VIP दर्शन बंद, मंदिर के समय में भी बदलाव, जल्द शुरू होगी लाइव स्ट्रीमिंग

यह भी पढ़ें : वृंदावन में बाढ़ की स्थिति देख भावुक हुए संत प्रेमानंद महाराज, अनुयायियों संग उतरे मदद को, वीडियो हुआ वायरल

Premanand Maharaj

