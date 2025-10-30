Advertisement
प्रेमानंद महाराज ने किया गौ पूजन, वृंदावन में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी, जानिए क्या है इसका महत्व

Mathura News: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौ पूजन किया. यह उत्सव गौ माता के प्रति श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण की गौ चारण लीला को समर्पित है.

Oct 30, 2025
Mathura News (कन्हैया लाल शर्मा): ब्रज और वृंदावन में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इसी कड़ी में वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौ पूजन किया. यह उत्सव गौ माता के प्रति श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण की गौ चारण लीला को समर्पित है. प्रेमानंद महाराज ने गौ पूजन के दौरान गाय के बछड़े का पूजन किया. 

बड़ी संख्या में भक्त रहे मौजूद
इस धार्मिक अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद रहे, जिन्होंने महाराज श्री के साथ गौ माता का आशीर्वाद लिया. गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करना अत्यंत मंगलकारी और पुण्यदायी माना जाता है. सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा को भगवान श्री कृष्ण की सेवा से भी श्रेष्ठ माना जाता है. प्रेमानंद महाराज द्वारा किए गए इस पूजन ने भक्तों को गौ सेवा का संदेश दिया.

भगवान श्री कृष्ण की गौ चारण लीला
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार ब्रज में गायों को चराने की लीला शुरू की थी. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को नंद बाबा ने श्रीकृष्ण और बलराम को औपचारिक रूप से गायों को चराने का दायित्व सौंपा था. इसी दिन से यह उत्सव गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है. यह पर्व न केवल गायों के प्रति आदर व्यक्त करता है, बल्कि गौ संरक्षण के महत्व के बारे में भी बताता है.

बता दें कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन के मशहूर संत हैं. उनसे मिलने के लिए राजनीति से लेकर बॉलीवुड और धार्मिक जगत तक की दिग्गज हस्तियां आशीर्वाद लेने आते रहते हैं. वह भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक हैं. उनके सत्संग और भजन सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं. यही नहीं वृंदावन में होने वाली महाराज जी की पदयात्रा में भी रोजाना हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं.

