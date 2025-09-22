Mathura News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा के कुब्जा मंदिर में करेंगी दर्शन, जानिए क्या है मंदिर का ऐतिहासिक महत्व

Mathura News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को मथुरा स्थित प्राचीन कृष्ण कुब्ज़ा मंदिर के दर्शन करेंगी. मंदिर के मुख्य पुजारी आशीष चतुर्वेदी ने इस जानकारी की पुष्टि की. यह दौरा मथुरा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने उजागर करने का अवसर माना जा रहा है।.

कुब्ज़ा मंदिर का ऐतिहासिक महत्व

कुब्ज़ा मंदिर मथुरा के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह मंदिर भगवान कृष्ण और उनकी भक्त कुब्ज़ा के पवित्र संबंध का प्रतीक है. कुब्ज़ा एक कुबड़ी महिला थी, जो कंस के महल में इत्र और चंदन का लेप बनाने का कार्य करती थी. जब भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा आए, तो उन्होंने रास्ते में कुब्ज़ा से मुलाकात की. कुब्ज़ा ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से भगवान कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित किया.

भगवान कृष्ण की कृपा और वरदान

कुब्ज़ा की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसे उसके कुबड़ेपन से मुक्त कर सुंदर रूप प्रदान किया. इसके बाद भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि उनके दर्शन करने वाले भक्त कुब्ज़ा की भक्ति को भी स्मरण करेंगे. यही घटना कुब्ज़ा मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रमुख पुजारी का वक्तव्य

मंदिर के मुख्य पुजारी आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की प्रथम नागरिक प्राचीन और पवित्र स्थल पर दर्शन करने आ रही हैं. यह न केवल मंदिर, बल्कि पूरे मथुरा के लिए गौरव का अवसर है।.

दर्शन कार्यक्रम और सुरक्षा

राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुख्ता इंतजाम किए हैं दर्शन कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. राष्ट्रपति वृन्दावन में बाँके बिहारी के दर्शन करेंगी, भागवत कथा सुनेगी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद मथुरा कृष्ण कुब्ज़ा मंदिर आएंगी.

सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व

राष्ट्रपति का यह दौरा मथुरा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगा. कुब्ज़ा मंदिर, अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के साथ, मथुरा आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है.

यह भी पढ़िए :क्या करते हैं राजा भैया के बेटे शिवराज-बृजराज प्रताप सिंह? मां का क्यों कर रहे हैं विरोध!

