राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा-वृंदावन दौरा कल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, जान लें पूरा शेड्यूल

President Draupadi Murmu Mathura Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक दिवसीय मथुरा और वृंदावन दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इस दौरान, कई वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें आईएएस, आईपीएस और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं.

राष्ट्रपति का कार्यक्रम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर, 2025 को मथुरा-वृंदावन के एक दिवसीय दौरे पर आ रही हैं. उनका यह दौरा आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है. उनके कार्यक्रम में प्रमुख मंदिरों के दर्शन शामिल हैं. सबसे पहले, वह बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगी, जिसके बाद वह वृंदावन के रहस्यमयी निधिवन का दौरा करेंगी.

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान के करेंगी दर्शन

इसके बाद, राष्ट्रपति श्रीकृष्ण जन्मभूमि जाकर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान के दर्शन करेंगी. यह स्थान करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. उनके कार्यक्रम में कृष्ण कुब्जा मंदिर का दौरा भी शामिल है. इसके अलावा, वह सुदामा कुटी में आयोजित हो रही भागवत कथा में भी भाग लेंगी, जो उनके आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाती है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए, मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है. पुलिस ने सभी प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों ने हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

ट्रैफिक प्लान तैयार

यातायात को भी सुचारू रखने के लिए विशेष योजना बनाई गई है, ताकि राष्ट्रपति के काफिले को कोई परेशानी न हो और आम जनता को भी कम से कम असुविधा हो. शहर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस और प्रशासन का यह संयुक्त प्रयास राष्ट्रपति के दौरे को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए है.