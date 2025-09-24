राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा-वृंदावन दौरा कल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, जान लें पूरा शेड्यूल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2934854
Zee UP-UttarakhandMathura

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा-वृंदावन दौरा कल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, जान लें पूरा शेड्यूल

President Murmu Mathura Visit:  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को मथुरा-वृंदावन के एक दिवसीय दौरे पर आएंगी. पुलिस प्रशासन अर्लट मोड पर है. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों को लेकर पुख्ता इंताजम किए गए हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

President Draupadi Murmu Mathura Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक दिवसीय मथुरा और वृंदावन दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इस दौरान, कई वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें आईएएस, आईपीएस और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं.

राष्ट्रपति का कार्यक्रम
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर, 2025 को मथुरा-वृंदावन के एक दिवसीय दौरे पर आ रही हैं. उनका यह दौरा आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है. उनके कार्यक्रम में प्रमुख मंदिरों के दर्शन शामिल हैं. सबसे पहले, वह बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगी, जिसके बाद वह वृंदावन के रहस्यमयी निधिवन का दौरा करेंगी.

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान के करेंगी दर्शन
इसके बाद, राष्ट्रपति श्रीकृष्ण जन्मभूमि जाकर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान के दर्शन करेंगी. यह स्थान करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. उनके कार्यक्रम में कृष्ण कुब्जा मंदिर का दौरा भी शामिल है. इसके अलावा, वह सुदामा कुटी में आयोजित हो रही भागवत कथा में भी भाग लेंगी, जो उनके आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए, मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है. पुलिस ने सभी प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों ने हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

ट्रैफिक प्लान तैयार
यातायात को भी सुचारू रखने के लिए विशेष योजना बनाई गई है, ताकि राष्ट्रपति के काफिले को कोई परेशानी न हो और आम जनता को भी कम से कम असुविधा हो. शहर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस और प्रशासन का यह संयुक्त प्रयास राष्ट्रपति के दौरे को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए है.

 

TAGS

Mathura News

Trending news

Banda News
बांदा में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा की टक्कर से मासूम की मौत,
Deoria news
देवरिया में विवादित पोस्टर हटाने पर मचा बवाल, विरोध में धरने पर बैठे हिंदू संगठन
Sitapur news
सीतापुर में हेडमास्टर ने बीएसए पर बेल्ट से किया हमला, वजह जानकर चौक जाएंगे आप!
Deoria news
देवरिया में बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक,दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार
Sonbhadra News
सोनभद्र में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
ration card news
यूपी के इस जिले के 83 हजार लोगों को इस महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, जानिये वजह
Muzaffarnagar news
डिप्टी मैनेजर हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 आरोपी गिरफ्तार
prayagraj news
प्रयागराज के SRN अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर, साथी के साथ मारपीट से नाराज
Mathura News
मथुरा में बड़ी कार्रवाई,पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी घायल
Ayodhya Dhannipur Masjid
विदेशी नहीं...अवधी स्थापत्य की दिखेगी झलक, किसी अजूबे से कम नहीं इस मस्जिद की डिजाइन
;