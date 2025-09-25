राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा-वृंदावन दौरा, बांके बिहारी के किए दर्शन, जानें पूरा शेड्यूल

President Murmu Mathura Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को वृंदावन पहुंचीं, तो पूरा ब्रजभूषण नगरी मानो श्रद्धा और उल्लास से सराबोर हो उठा. सुबह 10 बजे जैसे ही उनका काफिला वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन से जादौन पार्किंग पहुंचा.
President Draupadi Murmu Mathura Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर मथुरा-वृंदावन पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन मानी जाने वाली महाराजा एक्सप्रेस से यात्रा की. सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होने के बाद वह करीब 10 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंचीं. ट्रेन के 18 में से 12 कोच राष्ट्रपति और उनके स्टाफ के लिए आरक्षित रखे गए थे.
धार्मिक स्थलों के किए दर्शन
राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहा. वह सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने ठाकुरजी को इत्र सेवा, छप्पन भोग और फल अर्पित किए. इसके बाद निधिवन में बांके बिहारी प्राकट्य स्थल और स्वामी हरिदास की समाधि स्थल के दर्शन किए.
12:30 बजे : सुदामा कुटी पहुंचीं और गोलोकवासी संत सुदामा दासजी महाराज की भजन कुटी का लोकार्पण किया.
3:30 बजे : कुब्जा कृष्ण मंदिर में पूजा करेंगी.
4:15 बजे : श्रीकृष्ण जन्मस्थान जाकर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थल के दर्शन करेंगी.
सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान
राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा. शहर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए. प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी गई. यातायात को सुचारू रखने के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया, ताकि आमजन को कम से कम असुविधा हो.
ऐतिहासिक पल
गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बनीं. उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने यहां दर्शन किए थे. राष्ट्रपति शाम 5 बजे मथुरा जंक्शन से ट्रेन द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी.
