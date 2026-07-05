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मथुरा के होटलों में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, पुलिस रेड में 6 युवतियां और 13 युवक गिरफ्तार

Mathura News: मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के राया कट के पास स्थित होटलों में चल रहे देह व्यापार के एक बड़े काले कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 05, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:52 AM IST
मथुरा के होटलों में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, पुलिस रेड में 6 युवतियां और 13 युवक गिरफ्तार
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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