/मथुरा के होटलों में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, पुलिस रेड में 6 युवतियां और 13 युवक गिरफ्तार

जांच के दायरे में होटल संचालकों की भूमिका

पुलिस पकड़े गए युवक-युवतियों के साथ-साथ होटल प्रबंधन से भी पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में होटल संचालकों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है. संजीव कुमार राय, सीओ महावन ने बताया कि शिकायतों के आधार पर दो होटलों में छापेमारी की गई, जहां से 6 युवतियों और 13 युवकों को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है तथा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.