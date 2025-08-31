राधा रानी का 5253वां जन्‍मोत्‍सव: श्वेत छतरी में बैठकर लाडली जी ने दिए दर्शन, राधा रानी के जयकारों से गूंज उठा मथुरा-वृदांवन
Mathura News:  राधे-राधे की गूंज, नगाड़ों की थाप, फूलों की वर्षा और भक्ति की तरंगों से सराबोर गलियां... रविवार को राधा अष्टमी पर पूरा ब्रजभूमि आस्था के रंग में रंगा दिखा. 7 लाख भक्‍तों ने राधा रानी के दर्शन किए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:31 PM IST
Mathura News: श्री राधा रानी मंदिर बरसाना में राधाष्टमी पर भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा. साल में सिर्फ दो बार अपनी महल से बाहर आने वाली लाडली जी (राधा रानी) ने श्वेत छतरी में बैठकर भक्तों को दर्शन दिए. राधा रानी के दर्शन पाने के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे. बरसाना की गलियां आस्था के सागर में डूब गईं.

राधा अष्‍टमी पर उमड़ा सैलाब
राधे-राधे की गूंज, नगाड़ों की थाप, फूलों की वर्षा और भक्ति की तरंगों से सराबोर गलियां... रविवार को राधा अष्टमी पर पूरा ब्रजभूमि आस्था के रंग में रंगा दिखा. रावल, बरसाना और वृंदावन में भक्तों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि हर ओर भक्ति और उल्लास का दृश्य नजर आया. करीब 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने राधारानी के दर्शन कर दिव्यता का अनुभव किया. सुबह से ही रावल स्थित जन्मस्थली पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. यहां विशेष पूजा-अर्चना और भजन संध्या का आयोजन हुआ. इसमें दूर-दराज से आए भक्तों ने भक्ति रस का आनंद लिया.

6 जगहों पर लगाई गई थीं एलईडी स्‍क्रीन 
बरसाना का राधारानी मंदिर आयोजन का केंद्र रहा, जहां बूढ़ी लीला महोत्सव की शुरुआत हुई. वहीं वृंदावन के बांके बिहारी और राधा रमण मंदिरों में भव्य झांकियां और संध्याएं हुईं. बरसाना इस बार भक्ति और सांस्कृतिक रंगों से सबसे ज्यादा सराबोर रहा. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने छह स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगवाईं, जिनसे लाखों भक्तों ने लाइव दर्शन किए. 

गलियों को फूलों से सजाया गया 
लोक कलाकारों की छह टीमों ने बीन, नगाड़ा, ढोल और तबले की धुनों से ऐसा वातावरण रचा कि पूरा बरसाना राधे-राधे के उद्घोष से गूंज उठा. श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए गोवर्धन-बरसाना और बरसाना-छाता मार्ग पर बने भव्य स्वागत द्वार आकर्षण का केंद्र बने. गलियों और मंदिर प्रांगण को फूलों और रोशनी से सजाया गया, जिससे ब्रज की सांस्कृतिक छवि और निखरकर सामने आई.  

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिली नई रौनक
त्योहार ने आस्था और पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी. होटल, गेस्ट हाउस, रेस्त्रां, परिवहन सेवाओं, दुकानदारों और हस्तशिल्प विक्रेताओं को जबदस्‍त लाभ हुआ. भीड़ ने हजारों लोगों के लिए अस्थायी रोजगार पैदा किया. दुकानें, प्रसाद विक्रेता और हस्तशिल्प की छोटी-छोटी दुकानों पर जमकर खरीदारी हुई. श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसा माहौल केवल ब्रज में ही देखने को मिलता है, जहां भक्ति और संस्कृति साथ-साथ चलती है. 

सरकार का संकल्प, भक्ति संग सुविधा
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा क‍ि राधा अष्टमी केवल आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोगों की समृद्धि और रोजगार का माध्यम भी है. सरकार और विभाग का संकल्प है कि ब्रज आने वाले हर श्रद्धालु को सुविधा और आत्मीयता मिले. प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि जब देश-विदेश से आए श्रद्धालु यहां की संस्कृति और बेहतर व्यवस्थाओं का अनुभव लेकर लौटते हैं, तो यह ब्रज पर्यटन की पहचान को और सशक्त करता है. 

यह भी पढ़ें : Radha Rani janmotsav 2025: सुंदर सजा राधा रानी का दरबार, दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, रंग-बिरंगी लाइटों से सजे मंदिर

