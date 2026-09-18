बरसाना में 'राधे-राधे', 19 सितंबर को सुबह 4 बजे प्रकट होंगी श्रीजी, 3000 जवानों और ड्रोन से अभेद्य हुई सुरक्षा

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मथुरा में राधाष्टमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसे लेकर मथुरा के SP (ग्रामीण) सुरेश चंद रावत ने बताया कि मथुरा में 18 और 19 सितंबर को राधाष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इलाके का मुआयना किया है और कार्यक्रम के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन के अलावा दो नए रास्ते भी बनाए गए हैं. कुल 38 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और 11 प्रेशर पॉइंट हैं, जहां 24 घंटे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.