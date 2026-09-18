बरसाना में 'राधे-राधे', 19 सितंबर को सुबह 4 बजे प्रकट होंगी श्रीजी, 3000 जवानों और ड्रोन से अभेद्य हुई सुरक्षा

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Mathura Radhashtami 2026: मथुरा में राधाष्टमी की धूम देखी जा रही है. यहां आज से ही भव्य उत्सव मनाया जा रहा है. राधा रानी की पावन जन्मस्थली बरसाना 'राधे-राधे' के जयकारों से गूंज रहा है. 19 सितंबर की तड़के सुबह 4:00 बजे श्री लाडली जी का मुख्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा. इस पल का साक्षी बनने के लिए लाखों श्रद्धालु बरसाना पहुंच रहे हैं.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मथुरा में राधाष्टमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसे लेकर मथुरा के SP (ग्रामीण) सुरेश चंद रावत ने बताया कि मथुरा में 18 और 19 सितंबर को राधाष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इलाके का मुआयना किया है और कार्यक्रम के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन के अलावा दो नए रास्ते भी बनाए गए हैं. कुल 38 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और 11 प्रेशर पॉइंट हैं, जहां 24 घंटे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
CCTV और ड्रोन से निगरानी
मथुरा के SP (ग्रामीण) ने बताया कि हमारे कंट्रोल रूम में 325 जगहों से CCTV फीड की निगरानी की जाएगी. ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. श्रद्धालु एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे. हमारी टीमें 10 जगहों पर तैनात हैं. मेडिकल टीमें भी 10 जगहों पर तैनात हैं. सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं. खोया पाया केंद्र, पानी की व्यवस्थाएं और स्थायी, अस्थायी पार्किंग बनाई गई है.
जानकारी के मुताबिक, 8 अपर पुलिस अधीक्षक, 36 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 75 इंस्पेक्टर, 320 सब इंस्पेक्टर, 3000 पुलिसकर्मी, 10 एम्बुलेंस, 10 अग्निशमन गाड़ियां, पांच एंटी रोमियो स्क्वाड सादा वर्दी में तैनात रहेंगे.
श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर व्यवस्थाएं
अपर जिलाधिकारी अमरेश कुमार का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी तैयारी अच्छी की गई है. बरसाना क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है. इस बार श्रीजी गेट और पीली कोठी की तरफ से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा. मंदिर के पास बने हुए चौक पर भीड़ का दबाव ज्यादा नहीं होगा. श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मिलेंगी.
कब से कब तक अष्टमी तिथि?
पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 सितंबर 2026 को सुबह 09 बजकर 30 मिनट पर शुरू होकर 19 सितंबर को सुबह 11:56 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर अष्टमी व्रत 19 सितंबर को ही उत्तम माना जा रहा है. इस दिन पूजा के लिए मध्याह्न का समय सबसे उत्तम माना जाता है. 19 सितंबर को राधा रानी की पूजा शुभ मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह 11:01 बजे से दोपहर 01:28 बजे तक रहेगा.
तिथि और शुभ मुहूर्त
अष्टमी तिथि: 18 सितंबर सुबह 09:30 बजे से 19 सितंबर सुबह 11:56 बजे तक.
मुख्य पूजा मुहूर्त: 19 सितंबर को सुबह 11:01 बजे से दोपहर 01:28 बजे तक.
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 01:19 बजे से दोपहर 02:09 बजे तक.
व्रत पारण: 20 सितंबर (रविवार) सुबह 05:57 बजे के बाद.
जानिए पूजा की विधि
प्रातः स्नान कर पूजा स्थल साफ करें.
चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राधा-कृष्ण की प्रतिमा रखें.
फल, फूल, धूप, दीप और मिष्ठान अर्पित करें.
मंत्रों का जाप करें, आरती उतारें और क्षमा याचना करें.
अगले दिन सूर्योदय के बाद राधा अष्टमी व्रत का पारण करना उत्तम माना जाता है. व्रत का पारण 20 सितंबर 2026 को सुबह 05:57 बजे के बाद किया जा सकेगा.