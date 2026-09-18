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बरसाना में 'राधे-राधे', 19 सितंबर को सुबह 4 बजे प्रकट होंगी श्रीजी, 3000 जवानों और ड्रोन से अभेद्य हुई सुरक्षा

Mathura Radhashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाई जाने वाली राधाष्टमी को लेकर बरसाना में धूम मची हुई है. 19 सितंबर को तड़के सुबह 4:00 बजे श्री लाडली जी का भव्य जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस मौके पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 18, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:30 AM IST
बरसाना में 'राधे-राधे', 19 सितंबर को सुबह 4 बजे प्रकट होंगी श्रीजी, 3000 जवानों और ड्रोन से अभेद्य हुई सुरक्षा
Image Credit: Mathura Radhashtami

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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